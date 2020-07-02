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Gündem Yaz boyunca kullanıyorlar Kayserililer 500 yıllık kuyulardaki kar suyu ile serinliyorlar
KAYSERİ

Kayseri haberleri: Yaz boyunca kullanıyorlar: Kayserililer 500 yıllık kuyulardaki kar suyu ile serinliyorlar

Yaz boyunca kullanıyorlar: Kayserililer 500 yıllık kuyulardaki kar suyu ile serinliyorlar

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, kışın karla doldurulan, yaklaşık 500 yıllık 300 kuyudan yaz boyunca buz gibi su içiliyor. Kısmen eriyen kar da kovalarla kuyudan çekilirken, üzerine pekmez dökülerek yeniyor. İlçelerinde bu geleneğin uzun yıllardan beri devam ettiğini belirten Osman Ördek, "Hacılar ilçesinin kuruluşundan beri bu gelenek var. Çünkü şebeke suyumuz yoktu. Mecburen bu kuyulara kar doldurup kullanıyorduk. Babam, dedem ve hep bu kuyuları kullanırdı. Kar kuyularına ilk yağan kar konulmaz. Çünkü hava ikliminden dolayı rutubetli olur. İkinci karda başlarız, aşama aşama kuyuları doldururuz. Kuyulara aralıktan mart ayına kadar kar doldururuz. Kuyulara kar doldurdukça ezilir ve daha çok kar alması sağlanır. Haziran ayında kuyulardan kar çıkarmaya başlarız. Havalar ısındıkça kuyulardan istifa ederiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yazın karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor.
Yazın karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor.

Kayseri'nin ilçesi Hacılar'da yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan yaklaşık 1500 kuyudan 300’ü, bugün yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor.

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Kar basıldıktan sonra ağzı kapatılan kuyular, yaz aylarında havaların ısınmasıyla açılıyor. Yazın karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise kaseler üzerine pekmez dökülerek yeniliyor.

Yazın karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor.

'KUYULARA MART AYINA KADAR KAR DOLDURURUZ'

3 çocuk babası Osman Ördek (78), bu geleneği oğlu Fatih Ördek (34) ile sürdürüyor. Baba-oğul, kuyudan çıkardıkları soğuk suyu içerek, karını ise üzerine pekmez dökerek tüketiyor.

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Yazın karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor.

İlçelerinde bu geleneğin uzun yıllardan beri devam ettiğini belirten Osman Ördek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Hacılar ilçesinin kuruluşundan beri bu gelenek var. Çünkü şebeke suyumuz yoktu. Mecburen bu kuyulara kar doldurup kullanıyorduk. Babam, dedem ve hep bu kuyuları kullanırdı. Kar kuyularına ilk yağan kar konulmaz. Çünkü hava ikliminden dolayı rutubetli olur. İkinci karda başlarız, aşama aşama kuyuları doldururuz. Kuyulara aralıktan mart ayına kadar kar doldururuz. Kuyulara kar doldurdukça ezilir ve daha çok kar alması sağlanır. Haziran ayında kuyulardan kar çıkarmaya başlarız. Havalar ısındıkça kuyulardan istifa ederiz. Hatta kent merkezinden kar istemeye gelenler olur. Kar iyi muhafaza edilirse eylül ayına kadar kullanılır. Kar üzerine pekmez dökerek tatlı olarak tüketiriz."

Yazın karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor.

İlçelerinde çok sayıda kar kuyusu olduğunu kaydeden Ördek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Kar kuyuları Hacılar'ın kuruluşundan bu tarafa var. Kar kuyularının geçmişi 500 yıla dayanır. 1970 yılına kadar kar kuyuları birçok yerde aktif kullanılıyordu. Çeşme suyu gelince kuyuları fazla kullanan kalmadı. Hacılar'da 1500'e yakın bağ evi var. Bu evlerin bin tanesinde kar kuyusu vardır. Tabi bunların hepsi bu kuyuları artık kullanmıyor. Bu geleneği sürdüren az sayıda kişi kaldı."
Yazın karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor.
Yazın karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor.
Yazın karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor.
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