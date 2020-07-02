Kayseri haberleri: Yaz boyunca kullanıyorlar: Kayserililer 500 yıllık kuyulardaki kar suyu ile serinliyorlar Yaz boyunca kullanıyorlar: Kayserililer 500 yıllık kuyulardaki kar suyu ile serinliyorlar Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, kışın karla doldurulan, yaklaşık 500 yıllık 300 kuyudan yaz boyunca buz gibi su içiliyor. Kısmen eriyen kar da kovalarla kuyudan çekilirken, üzerine pekmez dökülerek yeniyor. İlçelerinde bu geleneğin uzun yıllardan beri devam ettiğini belirten Osman Ördek, "Hacılar ilçesinin kuruluşundan beri bu gelenek var. Çünkü şebeke suyumuz yoktu. Mecburen bu kuyulara kar doldurup kullanıyorduk. Babam, dedem ve hep bu kuyuları kullanırdı. Kar kuyularına ilk yağan kar konulmaz. Çünkü hava ikliminden dolayı rutubetli olur. İkinci karda başlarız, aşama aşama kuyuları doldururuz. Kuyulara aralıktan mart ayına kadar kar doldururuz. Kuyulara kar doldurdukça ezilir ve daha çok kar alması sağlanır. Haziran ayında kuyulardan kar çıkarmaya başlarız. Havalar ısındıkça kuyulardan istifa ederiz" dedi.

Haber Merkezi 02 Temmuz 2020, 11:50 Son Güncelleme: 02 Temmuz 2020, 11:50 DHA