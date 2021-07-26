Yedi ay sonra aynı senaryo: CHP'li İlgezdi'nin 'otel' iddialarına TRT'den 'bir kez daha' yalanlama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, deprem güçlendirmesi çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak boşaltılan TRT’nin Harbiye’deki radyoevine ilişkin yaptığı açıklamada, binanın 'otel' olacağını iddia etti.

İlgezdi, "Ülkemizin müzik tarihinin en önemli binalarından Harbiye maalesef diğer önemli binalar gibi ya Cumhurbaşkanlığına tahsis edilecek ya da otel olması için özelleştirilecek" dedi.

Aralık ayında yalanlanan iddialara 'bir kez daha' yalanlama

Konuya ilişkin TRT'den yapılan açıklamada, "Harbiye'deki Radyoevi ve Ulus'taki yerleşkemiz ile ilgili bugün bir kez daha asılsız iddialar gündeme getirilmiştir." denildi.

27 Aralık 2020 tarihli duyuruya 'bir kez daha' yer verilen açıklamada, "Bu maksatlı iddialarla oluşturulmak istenen algıya karşı, kamuoyunu bilgilendirmek adına; daha önce yaptığımız açıklamayı tekrar hatırlatmak isteriz." ifadeleri yer aldı.

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Aralık ayında yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

İstanbul’daki TRT binalarının olası bir depreme karşı nasıl bir refleks göstereceğini görmek adına İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden detaylı bir çalışma yapması istenmiştir.

İTÜ uzmanlarınca hazırlanan 17 Ocak 2020 ve 16 Mart 2020 tarihli raporlarda; TRT Ulus yerleşkesindeki 3 blok ile tarihi İstanbul Radyosu binasının yeterli deprem performansını sağlamadığı belirtilerek güçlendirme çalışmasının zorunlu olduğu raporlanmıştır.

Bu raporlardan hareketle ve özellikle Harbiye binamızdaki tarihi dokunun özenle korunması amacıyla ilgili kurulların izniyle, olası bir depremde TRT binalarının zarar görmemesi ve personelimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla deprem yönetmeliğine uygun olarak önleyici nitelikte güçlendirme çalışmaları başlatılması planlanmıştır.

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Tüm bu gelişmeler TRT çalışanlarına kurumsal e-posta aracılığıyla bildirilmiş, ilgili sendikalar da aynı şekilde; güçlendirme çalışmaları, taşınma ve geri dönüş süreçlerine ilişkin soru işaretlerine yer bırakmayacak şekilde detaylı olarak bilgilendirilmiştir.

Harbiye binamızdaki İstanbul Radyosu ana arşivinin TRT Tepebaşı yerleşkesindeki korunaklı özel bir bölüme nakledilmesi planlanmıştır. Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki bu arşivin büyük bir kısmı zaten dijital ortama taşınmıştır.

Basına yansıyan bir görselde yer alan materyaller ise yıllarını radyo çalışmalarına vermiş çalışma arkadaşlarımızın da çok iyi bildiği gibi bazı yapımcıların kişisel arşivleri için dolaplarında tuttukları bantlardır. Yaklaşık 100 civarında olan bu bantlar ana arşiv materyali niteliğinde değildir. Bazıları ise tamamen boştur.

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Fotoğrafta yer alan fiş ise ana arşiv kayıtlarına ait olmayıp, bant yayın fişidir.

Deprem güçlendirme çalışmalarının ardından güvenli çalışma ortamlarının sağlanmasıyla birlikte Harbiye’deki TRT İstanbul Radyo Binamıza ve Ulus’taki kampüsümüze tekrar geri dönülecektir.

OYNAT 00:27 Emekli amirallerin bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı TRT’den canlı yargılayacağız 104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bildiri yayınlamasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir yayında AK Parti iktidarını hedef aldı. Darbe imalı bildiriyi savunan Erdoğdu, “Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT'den canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz” tehdidinde bulundu.



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