CHP FETÖ’ye çalışıyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Yeni Şafak’a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin başını çektiği yalan operasyonlarıyla ilgili Özkan, “Ana muhalefet ve onun gizli-açık avanesi, ‘işler kötü gitsin, millet salgında kırılsın, ekonomik olarak çöksün, muhalefet olarak biz de buradan iktidar devşirelim’ gayreti içerisinde” dedi. Bu durumu “milletle kader birlikteliği içerisinde olmayan hastalıklı bir ana muhalefet zihniyetinin açığa vurmuş hali” diye niteleyen Özkan, “Marmara’daki müsilaj temizliğinin benzerini 2023’te siyasi arenada da hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

3-5 YILDA TEMİZLENEMEZ

Muhalefetin, deşifre olan FETÖ’cülerin kamudan ihraçlarını hızlandırmak için hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına karşı çıkmasına tepki gösteren Özkan, “50 yıllık devlet içerisine sızma ve örgütlenme sürecini geçirmiş bir terör örgütünün, böyle 3-5 yıllık süre zarfında tamamen temizlenebilmesi mümkün değil. Kılıçdaroğlu ve avanesi FETÖ ile mücadeleyi özde değil, sözde istiyor. FETÖ’nün devlete sızma girişimi ve devlet içindeki unsurların temizlenme sürecine destek vermeleri gerekirken, bunu KHK ile ihraç edilenler üzerinden istismara ve bu çerçevede örgütün yeniden devlet içinde hayat bulması için gayret ediyorlar” dedi.

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DEVLETE SIZMASINI DESTEKLİYORLAR

Özkan, kamudan ihraç edilen FETÖ’cüleri görevlerine iade edeceklerini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’yı da eleştirdi. Biçer’in bu sözlerinin, “CHP’nin, FETÖ’cülerin 50 yıldır devlete sızma sürecini ve darbe girişimini de desteklediği” anlamına geldiğini kaydeden Özkan, şöyle konuştu: “Bu durumda sadece FETÖ ile mücadele edilemez. Aynı zamanda onların Türkiye’deki varlığını tahkim etmeye çalışan ve maalesef parlamento çatısı altında görev yapan, sözde ‘milli iradeyi temsil ediyoruz’ diyerek FETÖ’yle, PKK’yla gizli anlaşmalar içerisinde olan CHP’nin bu hastalıklı FETÖ destekçisi zihniyetiyle de mücadele etmemiz lazım.”

GÜNDEM AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Lanetliyoruz ve telin ediyoruz