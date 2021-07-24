Gündem CHP FETÖye çalışıyor
POLİTİKA

CHP FETÖ’ye çalışıyor

CHP’nin başını çektiği yalan ve algı operasyonlarını “hastalıklı zihniyet” diye niteleyen AK Partili Cahit Özkan, CHP’nin, FETÖ’cülerin tekrar devlet içinde hayat bulması için gayret ettiğini vurguladı. Özkan, "Sadece FETÖ ile değil, CHP’nin FETÖ destekçisi bu zihniyetiyle de mücadele etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
​AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: CHP FETÖ’ye çalışıyor
Osman Özgan - Cahit Özkan

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Yeni Şafak’a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin başını çektiği yalan operasyonlarıyla ilgili Özkan, “Ana muhalefet ve onun gizli-açık avanesi, ‘işler kötü gitsin, millet salgında kırılsın, ekonomik olarak çöksün, muhalefet olarak biz de buradan iktidar devşirelim’ gayreti içerisinde” dedi. Bu durumu “milletle kader birlikteliği içerisinde olmayan hastalıklı bir ana muhalefet zihniyetinin açığa vurmuş hali” diye niteleyen Özkan, “Marmara’daki müsilaj temizliğinin benzerini 2023’te siyasi arenada da hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

3-5 YILDA TEMİZLENEMEZ

Muhalefetin, deşifre olan FETÖ’cülerin kamudan ihraçlarını hızlandırmak için hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına karşı çıkmasına tepki gösteren Özkan, “50 yıllık devlet içerisine sızma ve örgütlenme sürecini geçirmiş bir terör örgütünün, böyle 3-5 yıllık süre zarfında tamamen temizlenebilmesi mümkün değil. Kılıçdaroğlu ve avanesi FETÖ ile mücadeleyi özde değil, sözde istiyor. FETÖ’nün devlete sızma girişimi ve devlet içindeki unsurların temizlenme sürecine destek vermeleri gerekirken, bunu KHK ile ihraç edilenler üzerinden istismara ve bu çerçevede örgütün yeniden devlet içinde hayat bulması için gayret ediyorlar” dedi.

DEVLETE SIZMASINI DESTEKLİYORLAR

Özkan, kamudan ihraç edilen FETÖ’cüleri görevlerine iade edeceklerini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’yı da eleştirdi. Biçer’in bu sözlerinin, “CHP’nin, FETÖ’cülerin 50 yıldır devlete sızma sürecini ve darbe girişimini de desteklediği” anlamına geldiğini kaydeden Özkan, şöyle konuştu: “Bu durumda sadece FETÖ ile mücadele edilemez. Aynı zamanda onların Türkiye’deki varlığını tahkim etmeye çalışan ve maalesef parlamento çatısı altında görev yapan, sözde ‘milli iradeyi temsil ediyoruz’ diyerek FETÖ’yle, PKK’yla gizli anlaşmalar içerisinde olan CHP’nin bu hastalıklı FETÖ destekçisi zihniyetiyle de mücadele etmemiz lazım.”

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Lanetliyoruz ve telin ediyoruz
GÜNDEM
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Lanetliyoruz ve telin ediyoruz

AK Parti'li Cahit Özkan: Bay Kemal Türkiye’nin milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
OYNAT 01:30
AK Parti'li Cahit Özkan: Bay Kemal Türkiye’nin milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Özkan, 'CHP'nin beyin ölümü gerçekleşmiş, başındaki Bay Kemal de Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bay Kemal, batsın senin hakaretlerin, batsın senin siyasetin, sen millete dayanmak yerine malum al bayrağımızı hedef alan dostların var, seni ve dostlarını milletimizin yılmaz ferasetine havale ediyoruz' dedi.

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