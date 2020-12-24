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POLİTİKA

Yeni başsavcılar belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Akça’dan boşalan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Gökhan Karaköse getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) 1. Dairesi Halil Koç başkanlığında sabah saatlerinde mazeret kararnamesine son şeklini vermek için toplandı. Toplantı neticesinde çok sayıda hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesine karar verildi. İrfan Fidan’ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı.

  • Yüksel Kocaman’ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Akça’dan boşalan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Gökhan Karaköse getirildi.

Fidan ve Kocaman Yargıtay üyesi oldu
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Fidan ve Kocaman Yargıtay üyesi oldu
Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.

HSK'den sosyal medyada yer alan "şikayet dilekçesi" iddialarına ilişkin açıklama
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HSK'den sosyal medyada yer alan "şikayet dilekçesi" iddialarına ilişkin açıklama

HSK 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti
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HSK 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti

HSK 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti
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