Yeni başsavcılar belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) 1. Dairesi Halil Koç başkanlığında sabah saatlerinde mazeret kararnamesine son şeklini vermek için toplandı. Toplantı neticesinde çok sayıda hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesine karar verildi. İrfan Fidan’ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı.
- Yüksel Kocaman’ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Akça’dan boşalan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Gökhan Karaköse getirildi.
Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.