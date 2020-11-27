HSK 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti

Ankara ve İstanbul başsavcıları Yargıtay üyesi oldu.

HSK Genel Kurulu, bugünkü toplantısında boş bulunan Yargıtay üyelikleri için seçim yaptı.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü Davası'nı karara bağlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, hakim Kemal Güngör, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Savcı Mustafa Doğan ve hakim Savaş Şahinbay Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

HSK, Yargıtay üyesi olan 4 il başsavcısı ile diğer isimlerin yerine gelecekleri daha sonra belirleyecek.

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