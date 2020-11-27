Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem HSK 11 hakim ve savcıyı Yargıtaya üye seçti
ANKARA

HSK 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Akıncı Üssü Davası'nı sonuçlandıran Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın da arasında bulunduğu 11 hakim ve savcı Yargıtay'a üye seçildi.

Haber Merkezi AA
Ankara ve İstanbul başsavcıları Yargıtay üyesi oldu.
Ankara ve İstanbul başsavcıları Yargıtay üyesi oldu.

HSK Genel Kurulu, bugünkü toplantısında boş bulunan Yargıtay üyelikleri için seçim yaptı.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü Davası'nı karara bağlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, hakim Kemal Güngör, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Savcı Mustafa Doğan ve hakim Savaş Şahinbay Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

HSK, Yargıtay üyesi olan 4 il başsavcısı ile diğer isimlerin yerine gelecekleri daha sonra belirleyecek.

Hakim ve savcıların terfi sonuçları ilan edildi
GÜNDEM
Hakim ve savcıların terfi sonuçları ilan edildi

Adalet Bakanı Gül: Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz
GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül: Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz

Yargının performansı çıkarılacak
GÜNDEM
Yargının performansı çıkarılacak

HSK tarafından ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı
GÜNDEM
HSK tarafından ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı

FETÖ ile bağlantılı 11 savcı ve hakim ihraç edildi
GÜNDEM
FETÖ ile bağlantılı 11 savcı ve hakim ihraç edildi

FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 11 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi
GÜNDEM
FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 11 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Abone Ol Google News
Korona bir yıl sonra ulaştı

Korona bir yıl sonra ulaştı

Ada ülkesinde tüm önlemler alınmış ve vakaya rastlanmamıştı...
Bu peynirler masamıza gelecekti

Bu peynirler masamıza gelecekti

​Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara şok baskın.
Yunan istihbaratçı Kalenderidis: Ermeniler gibi Türk SİHAlarının kurbanı olacağız

"​Tedbirler almaya mecburuz ve alacağız."
Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

'​Dört Büyükler'in kupadaki rakipleri belli oldu.

Saatlerce kuyrukta beklediler

Saatlerce kuyrukta beklediler

Koronavirüs unutuldu, indirim nedeniyle AVM'ler doldu.
Yoğun bakıma alındı

Yoğun bakıma alındı

​Teknik direktör Yılmaz Vural'dan endişelendiren haber.
Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

​Çevre illerden de hissedilen deprem 4,7 büyüklüğünde.
30 yıl önce bugünleri tarif etti

30 yıl önce bugünleri tarif etti

'​Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek'.
Savcılık<br>harekete geçti

Savcılık
harekete geçti

Almanya Yunanistan korsanlığına soruşturma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.