Fidan ve Kocaman Yargıtay üyesi oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay’a 11 yeni üye seçti. Üyeler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da bulunuyor. Yargıtay’da emeklilik nedeniyle 22 üyelik boş bulunuyordu. HSK Genel Kurulu, boş olan üyeliklerin yarısı oranında üye seçimi yapmak için dün toplandı. Kurul, bu kapsamda Yargıtay’a 11 yeni üye seçimi yaptı. Seçilen isimlerin arasında dikkat çekici isimler yer aldı.

4 BAŞSAVCI YARGITAY’A

11 kişilik listede 4 başsavcı bulunuyor. Buna göre, 2016 yılından bu yana İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan İrfan Fidan ile 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen Yüksel Kocaman Yargıtay üyesi olarak seçildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli de Yargıtay’a üye olarak seçilen isimler arasında yer aldı. Eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu da yine Yargıtay üyesi olarak seçilen isimlerden. Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’ne ilişkin 475 sanıklı darbe davasını karara bağlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Selfet Giray da Yargıtay üyesi olarak seçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Savaş Şahinsoy, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemal Güngör ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Beyhan Seçkin de Yargıtay’ın yeni üyeleri oldu.

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YENİ BAŞSAVCILAR BELİRLENECEK

HSK bir süredir mazeret kararnamesi üzerinde çalışıyordu. Önümüzdeki hafta söz konusu kararnamenin çıkacağı ve bu kararnameyle birlikte İstanbul, Ankara, Mersin ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerine atamaların yapılması bekleniyor.

Kritik dosyalara baktı

İrfan Fidan

HSK tarafından Yargıtay’a atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan çok kritik dosyalara baktı. Fidan’ın ismi, kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturmaları- nın ardından duyuldu. Fidan daha sonra, “Selâm Tevhid’de şüphelilere kumpas kurulduğu” iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu soruşturma devam ederken başsavcı vekili olarak atandı. Fidan, ‘kumpas’ iddiasıyla Fethullah Gülen, eski polis müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ile askerlerin de araların- da bulunduğu 122 kişi- ye ‘hükümeti yıkmaya teşebbüs’ suçlamasıyla iddianame hazırladı. ‘Balyoz’da kumpas’ iddialarına ilişkin soruş- turmaları, MİT TIR’ları nın durdurulması (Can Dündar-ErdemGül dosyası) davalarına da bakan Fidan, Gezi ve 15 Temmuz’a ilişkin bir çok önemli doslanın da başsavcılığını yaptı.