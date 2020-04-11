Yeni bir dünya kurulacak: Salgın sonrasına hazırlık yapmalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) “Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma” konulu olağanüstü video konferans zirvesine katıldı.

Tüm insanlığın şu an görünmez bir düşmana karşı zor bir savaş yürüttüğünü belirten Erdoğan, Türk Konseyi’nin bu olağanüstü zirvesinin koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkeler arasındaki dayanışmayı perçinleyeceğini ifade etti. Türk dünyası olarak Allah’ın izniyle bu sıkıntılı süreçten güçlenerVV ek çıkacaklarına tüm kalbiyle inandığını dile getiren Erdoğan, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, hastalara acil şifalar diledi.

DAHA HAZIRLIKLI YAKALANDIK

Türkiye olarak virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı bünyesinde tesis ettiğimiz Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri temelinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Salgının toplum psikolojisi üzerindeki etkilerini göz önüne alarak bu konuda değerlendirme ve önerilerde bulunacak ayrı bir mekanizmayı, Toplum Bilimleri Kurulu adıyla tesis ettik. Son 17 yılda sağlık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık. Aynı şekilde sağlık malzemelerinin üretimi ve tedariki konusunda şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık.

KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanısıra tüm imkanlarımızı zorlayarak kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Konsey üyeleri arasında da gerekli dayanışma ve yardımlaşmanın tesis edildiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türk Konseyi bu alandaki işbirliğimizi daha verimli kılmak için faydalı bir platform olduğunu şimdiden ispatlamıştır.”

REKLAM

BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ

Erdoğan, “Allah’ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız. Sağlık alanındaki iş birliğinden ticarete, ekonomiden toplumsal psikolojiye, gelişmelere bütüncül şekilde yaklaşmalı, iş birliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları süratle atmalıyız. İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemler de inşallah kısa sürede bitecek, çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklayacaktır” diye konuştu.

Küresel bir krizle karşı karşıyayız

Erdoğan, salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyo ekonomik krizle de karşı karşı olunduğunu belirterek, “Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ulaştırma, gümrük, sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle, olabilecek en pratik çözümleri, en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi, tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir. Alacağımız ulusal tedbirlerin, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları temelinde ticari iş birliğimizi adeta kollar mahiyette olması, dayanışmamızın gereğidir” dedi. Erdoğan, bu nedenle konsey üyelerinden geçiş belgesi, geçiş ücretleri ve sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını beklediklerini söyledi.

DSÖ’den Türk liderlere övgü

Konferansa katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Türk Konseyi liderlerlerine, yeni tip koronavirüs salgını konusunda gösterdikleri dayanışma ve yardımlaşma için teşekkür etti. Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 konusunda yaptıkları kapsamlı hazırlık ve müdahale planları, kendi aralarında tıbbi malzeme ve finansal destek sağlayarak dayanışma göstermelerini öven Ghebreyesus, “Türk Konseyi liderlerinin birlik çağrısı ve bu krizin insanlığı bir araya getirmesi gerektiğini tasdik etmeleri beni tümüyle cesaretlendiriyor. DSÖ, güçlü desteğinize minnettardır. Bu ortak tehdidin birlikte üstesinden gelmeyi umuyoruz” ifadesini kullandı.

Polisimiz huzur ve barışın güvencesi

Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Twitter paylaşımında, “Ülkemizde barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu vesileyle milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ilke edinen polis teşkilatının ülkenin her köşesinde gece-gündüz fedakarca görev yaparak, milletin huzur, güven ve şefkat kapısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizi gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, 175 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatı’nın bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor; polis teşkilatımızı ileriye taşıyacak her adımın destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.”