Sokağa çıkma yasağının ardından Bakan Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bu konudaki tüm detayları da biraz önce valilierimize gönderdiğimiz genelgede ifade etme fırsatı bulduk.
İşin başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır.
Dört temel meseleyi kaçırmadık. Birincisi kamu düzeni, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması, üçüncüsü üretimin devam etmesi, dördüncüsü sosyal izolasyon. Akşamüstü sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 + Zonguldak'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur bir telaşa gerek yok.
Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir.
Telaş olmasın
Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir.
Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler.