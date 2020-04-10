Koronavirüs Sokağa çıkma yasağının ardından Bakan Soyludan ilk açıklama
TÜRKİYE

Sokağa çıkma yasağının ardından Bakan Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir" diye konuşan Bakan Soylu, "Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bu konudaki tüm detayları da biraz önce valilierimize gönderdiğimiz genelgede ifade etme fırsatı bulduk.

İşin başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır.

Dört temel meseleyi kaçırmadık. Birincisi kamu düzeni, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması, üçüncüsü üretimin devam etmesi, dördüncüsü sosyal izolasyon. Akşamüstü sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 + Zonguldak'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur bir telaşa gerek yok.

Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir.

31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kimler sokağa çıkabilecek
KORONAVİRÜS
31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kimler sokağa çıkabilecek

Telaş olmasın

Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir.

Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde fırınlar açık olacak
KORONAVİRÜS
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde fırınlar açık olacak

Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara ve marketlere akın etti
FOTOĞRAF 13
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Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti. Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu .
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Vatandaşlar evde kalacakları için ekmek aldıklarını söyledi.
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Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
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Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara ve marketlere akın etti
İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta, bu gece saat 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti.


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