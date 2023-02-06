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Yeni Şafak deprem bölgesine gitti

Türkiye nefesini tutmuş depremden etkilenen şehirlerden gelen haberleri takip ederken, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz son bilgileri aktarmak üzere bölgeye ulaştı.

10:33 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle birlikte birçok şehirde yıkım meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.





Bölgedeki gelişmeleri aktarmak üzere Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz Kahramanmaraş’a gitti.


Karagöz, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan kargo uçağına binerek arama kurtarma ekipleriyle birlikte deprem bölgesine vardı.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Hatay
3 saat önce
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Yeni Şafak deprem bölgesine gitti
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