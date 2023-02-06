|
Malatyaspor kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan depremde yıkılan binanın enkazında mı kaldı?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi. Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle: Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.
Ahmet Eyüp Türkaslan, 11 Eylül 1994 tarihinde Yavuzeli, Gaziantep’te doğdu. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Polatlı Bugsaşspor kulübünde başladı. Daha sonra ise Osmanlıspor kulübünde oynadı.