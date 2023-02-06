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Malatyaspor kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı. 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın yaşanan depremde enkaz altında kaldığı bilgisi paylaşıldı. Peki Ahmet Eyüp Türkaslan enkazdan kurtarıldı mı, yaşıyor mu, yaralı mı?

10:20 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Malatyaspor kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan depremde yıkılan binanın enkazında mı kaldı?

Malatyaspor kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan depremde yıkılan binanın enkazında mı kaldı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi. Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle: Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

Malatyaspor kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan

Malatyaspor kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında mı?

  • Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da olduğu öğrenildi. Gaziantep yerel basınından Pusula'nın aktardığı haberde, Türkaslan'ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Futbola Gaziantep FK altyapısında başlayan Eyüp Türkaslan, kariyerinde Bugsaş Spor, Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor formasını giydi.

Ahmet Eyüp Türkaslan kaç yaşında?

Ahmet Eyüp Türkaslan, 11 Eylül 1994 tarihinde Yavuzeli, Gaziantep’te doğdu. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Polatlı Bugsaşspor kulübünde başladı. Daha sonra ise Osmanlıspor kulübünde oynadı.

#Ahmet Eyüp Türkaslan
#Malatyaspor kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan
#malatya deprem
1 saat önce
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Malatyaspor kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında mı?
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