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Hatay'da deprem sonrası havaalanı pisti yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin Hatay'daki etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Havalimanı'nı pisti yarıldı, askeri birliğe ait bina çöktü. Havaalanı pisti kullanılmaz hale geldi.

10:14 . 6/02/2023 Pazartesi
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Hatay Havaalanı pisti

Hatay Havaalanı pisti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ili de vurdu. Depremden özellikle Hatay, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana illeri etkilendi.

7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Hatay’da havalimanı pisti yarıldı, askeri birliğe ait bina çöktü.



Yaşanan deprem sonrasında, Hatay Havaalanı pisti kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre; Pazarcık ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi. Hatay Havalimanı pisti depremin etkisiyle kırıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, deprem ile ilgili bilgileri şu ifadelerle aktardı;
"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."



#Hatay
#Hatay Havalimanı
#deprem
#Kahramanmaraş
2 hours ago
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