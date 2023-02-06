Hatay'da deprem sonrası havaalanı pisti yıkıldı

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Hatay Havaalanı pisti
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ili de vurdu. Depremden özellikle Hatay, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana illeri etkilendi.
7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Hatay’da havalimanı pisti yarıldı, askeri birliğe ait bina çöktü.
Yaşanan deprem sonrasında, Hatay Havaalanı pisti kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre; Pazarcık ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi. Hatay Havalimanı pisti depremin etkisiyle kırıldı.