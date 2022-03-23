Yeni seçim sistemi daha demokratik

AK Parti’de yapılan son toplantılarda, bugün TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesine başlanacak Seçim Yasası Teklifi için yapılacak rötuşlar masaya yatırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında dün gerçekleştirilen hazırlık komisyonu toplantısında da bu değişiklikler görüşüldü.

MUHTARLARA ‘PUSULA’ YOK

Toplantılarda, teklifteki seçmen göçünü önlemek için seçmen kütüklerinin güncellenmesinde bir yıl önceki adresin dikkate alınmasına ilişkin madde ele alındı. Sürenin 1 yıl olmasının adres değişikliklerinin takip edilmesini zorlaştıracağı, bundan dolayı da sürenin altı aya çekilmesi üzerinde duruldu.

Yine muhtarlık seçimlerinde oy pusulalarının tek tek olmasının karmaşaya sebebiyet verdiği, bunun için de muhtar adaylarının aynı pusulada olması önerisi dile getirildi. Muhtarlık yarışının yaşandığı köy ve mahallelerin yüzde 90’ında aday sayısının 10 ve altı olduğu belirtilse de kimi yerlerde çok fazla adayın çıkması ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) formatının buna uygun olmadığı gerekçesiyle bu öneriden vazgeçildiği öğrenildi.

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VEKİL SAYISI PARTİYE BAĞLI

Muhalefetin teklifteki en çok eleştirdiği düzenlemelerin başında gelen ‘artık oy’ meselesi de toplantılardaki bir diğer gündem maddesi oldu. İttifakın ‘artık oy’larından faydalanarak milletvekili çıkarmasının önüne geçen düzenleme, iki milletvekili çıkaran bir il üzerinden verilen örnekle anlatıldı. Sunumda, A partisinin 100 bin, B partisinin 73 bin, C partisinin ise 51 bin oy aldığı, A ve C’nin de ittifak olduğu anlatıldı. Mevcut sisteme göre A ve C’nin toplam oyu olan 151 bin D’Hondt sistemiyle önce bire sonra ikiye bölünüyor. 75 bin 500, sıralamada ikinci parti olan B partisinin oyundan fazla olduğu için iki tane vekili A ve C almış oluyor. Yani C partisi 51 bin oy almasına karşın ittifaktan gelen ‘artık oy’ ile milletvekili çıkarırken, 73 bin oy alan B partisi milletvekili çıkaramıyor.

İttifak içindeki her partinin çıkaracağı milletvekili kendi oylarına bağlı olduğu teklifteki sistemde ise A partisinin oyu ikiye bölündüğünde B partisinin oyu daha yüksek olduğu için ikinci millekvekili B partisine veriliyor. Sunumlarda bu sistemin daha demokratik olduğu vurgulandı.

CHP’nin vekil sayısı düşüyor

2018 seçimde bu sistem olsaydı, milletvekili dağılımın nasıl olacağı da değerlendirildi. Buna göre, AK Parti 13, MHP 6-7, HDP 5 fazla milletvekili çıkarabilecekti. CHP’nin milletvekili sayısı ise daha az olacaktı.