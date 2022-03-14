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POLİTİKA

Seçim kanunu teklifi açıklandı: Baraj için yüzde 7 teklif

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından hazırlanan Seçim Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu. AK Partili Yazıcı ve MHP'li Yıldız tekliflerine ilişkin açıklama yaptı. 15 maddelik teklife göre seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek.

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Haber Merkezi AA
Seçim kanunu teklifi açıklandı: Baraj için yüzde 7 teklif
Foto: Arşiv.

AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla sunulacak düzenlemedeki en kritik değişiklik seçim barajı olacak. Buna göre, yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7’ye düşürülecek.

Düzenlemeyle siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis’te grup kurma şartı kaldırılacak. Düzenlemeye göre, partilerin seçimden 6 ay önce en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Bu madde ile milletvekili transferlerinin önüne geçilecek.

Özellikle muhtarlık seçimlerinde tartışma konusu olan seçmen kütüklerinin değiştirilmesinin de önüne geçilmesi planlanıyor. Seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi mümkün olmayacak. Bunun için de seçmenin son bir yıl içerisinde sürekli olarak bulunduğu adres dikkate alınacak. Tayin ve atama gibi zorunlu haller istisna tutulacak.

Diğer yandan, yeni düzenlemeyle en kıdemli üç hâkim arasında kura yapılacak. İl Seçim Kurulu Başkanı bu kura sonucu belirlenecek.

YAZICI VE YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

AK Partili Hayati Yazıcı, Seçim Sistemi'ne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"9 maddesi seçimlerin temel hükümleri, 1 maddesi mahalli idareler seçimiyle ilgili. Teklifimizin birinci maddesiyle seçim barajını yüzde 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz. İkinci maddesiyle, kelime düzeltmeleri yapıp 'İttifakın aldığı oy toplamı barajı geçtiği takdirde milletvekili hesabı ve dağılımı partilerin oy sayısı dikkate alınarak yapılır' deniliyor. Teklifin üçüncü maddesiyle, siyasi partilerin seçimlere katılmalarına ilişkin TBMM'de grubu bulunma koşulunu çıkarıyoruz ve örgütlenme oranında kongre işlemlerinin yapmış olmasının aranmasını öngörmüş oluyoruz. Beşinci maddesiyle il seçim kurulunun ilişkin düzenleme mevcut. İl seçim kurulunun birinci sınıf hakimler arasından kura ile belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi içerir. Altıncı maddesiyle, benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için öneriyoruz. Yedinci maddesiyle, 'Sandık kuruluna üye bildime hakkı olan bir parti, bir başka parti üyesini sandık üyesi olarak gösteremez' fıkrasını ekliyoruz. Sekizinci maddesiyle, mahalli idareler seçiminde yerleşim yeri adresine göre oluşturulan 1 yıl önceki seçmen kütüğüne göre yapılır düzenlemesi. Dokuzuncu maddesiyle, 'Adresi kapanmış olması sebebiyle, sistemde gözükmeyenler son seçmen olduğu yerde devam eder' fıkrası ekleniyor. Onbirinci maddesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum düzenlemesi yapıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

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