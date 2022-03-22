Gündem Seçmen göçüne 6 ay formülü
ANKARA

Seçmen göçüne 6 ay formülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında, yeni seçim yasası teklifi de gündeme geldi. Toplantıda, seçmen göçünün önüne geçmek için kütüklerin düzenlenmesinde son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınması masaya yatırıldı

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Osman Özgan Yeni Şafak
Seçmen göçüne 6 ay formülü
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Meclis’e sunulan Seçim Yasası Teklifiyle seçmen göçünün önüne geçmek için getirilecek maddede değişiklik planlanıyor. Seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınması gündemde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında, geçtiğimiz hafta TBMM’ye sunulan ve yarın komisyonda görüşülmesine başlanacak Seçim ve Siyasi Partiler Yasası Teklifi de gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın sunum yaptığı teklifle ilgili öneriler de masaya yatırıldı.

DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Bunlardan birisi de yerel seçimlerle birlikte yapılan muhtarlık seçimleri için yaşanan ‘seçmen göçü’nü önleyecek düzenleme oldu.

Teklifle, seçmen kütüklerinin güncellenmesinde, bir yıl önceki adresin dikkate alınması düzenleniyordu. Ancak bu sürenin 6 aya indirilmesi tartışıldı. Yine teklife göre, seçimi kazanan muhtarın seçilme yeterliliğine sahip olduğunu bir ay içerisinde belgelendirmesi gerekiyordu.

Bu sürenin de 15 günü çekilmesi gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki Hazırlık Komisyonu’nun bugün bir toplantı yapacağı ve söz konusu önerilerin bu toplantıda ele alınacağı öğrenildi.

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