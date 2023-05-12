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Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın kardeşi: Erdoğan geç saatlere kadar Türkiye'nin sorunları ile ilgilenen bir lider

Yeni Zelanda'da terörist Brenton Tarrant'ın saldırısında şehit olan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'ye desteğini açıkladı. Ağabeyinin terör saldırısında yaralanıp şehit olmasına kadar uzanan süreçte hükümetten büyük destek gördüklerini söyleyen Tuyan, "Saldırının ardından gece yarısı telefonum çaldı. Ben arayan kişinin bir arkadaşım olduğunu düşünerek telefonu açtım. Arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Erdoğan'ın gece yarısı bizzat araması beni çok şaşırttı. Geç saatlere kadar çalıştığını duyuyorduk ama bunu bizzat yaşayarak görmüş oldum." dedi. Tuyan, Millet İttifakı'nın HDP ile yaptığı koalisyona ilişkin ise "Bir şehit yakını olarak rahatsızım. Teröristlerle beraberler. Öcalan'ı, Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorlar. Şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar?" açıklamasında bulundu.

17:37 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'ye desteğini açıkladı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'ye desteğini açıkladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terörist Brenton Tarrant'ın 15 Mart 2019 tarihinde iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişi şehit olurken, 49 kişi ise yaralanmıştı. Hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saldırıda yaralanan ve 48 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası, bilgisayar mühendisi Zekeriya Tuyan Türkiye'yi yasa boğmuştu.



Yeni Zelanda şehidi Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu. Ağabeyinin terör saldırısında yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini bizzat aradığını ve çok şaşırdığını ifade eden Tuyan, mevcut hükümetin görevde kalmasını dilediğini söyledi.

"Erdoğan'ın bizzat araması beni çok şaşırttı"

Tuyan, ağabeyinin yaralanıp şehit olmasına kadar devam eden süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:

"14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor. Ben mevcut hükümetin devam etmesinden yanayım. Ağabeyim Yahya Tuyan'ın saldırıda yaralanmasının ardından hükümetin desteğini her zaman hissettik. Saldırının ardından gece yarısı telefonum çaldı. Ben arayan kişinin bir arkadaşım olduğunu düşünerek telefonu açtım. Arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Erdoğan'ın beni bizzat araması beni çok şaşırttı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Erdoğan'ın geç saatlere kadar çalıştığını duyuyorduk ama bunu bizzat yaşayarak görmüş oldum. Erdoğan geç saatlere Türkiye'nin sorunları ile ilgilenen bir lider. Kendisi yetkilileri bizim için seferber ederek her zaman görevinin başında olduğunu gösterdi. Yetkililer, anne ve babamın her türlü ihtiyacıyla ilgilendi. Erdoğan olmasa Yeni Zelenda'ya gidemezdik."

Muhalefete tepki:
Şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar?

Tuyan, Millet İttifakı'nın HDP ile yaptığı koalisyona ise tepki göstererek şunları söyledi:

"Ben bir şehit yakını olarak rahatsızım. Teröristlerle beraberler. Öcalan'ı, Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorlar. Şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar?"

AK Partili Çelik'ten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir
AK Partili Çelik'ten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terörist Brenton Tarrant, geçen yıl iki camiye silahlı saldırı düzenlemiş, 51 kişi şehit olurken, 49 kişiyi de yaralanmıştı. Tüm dünyada geniş yankı bulan katliamın ardından karar verildi ve terörist Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kararın sevindirici olduğunu belirten Çelik, "Yeni Zelanda'da en ağır ceza, herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezasıdır. Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır" ifadelerini kullandı.


#Zekeriya Tuyan
#Yahya Tuyan
#Yeni Zelanda
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