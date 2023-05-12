Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın kardeşi: Erdoğan geç saatlere kadar Türkiye'nin sorunları ile ilgilenen bir lider

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'ye desteğini açıkladı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terörist Brenton Tarrant'ın 15 Mart 2019 tarihinde iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişi şehit olurken, 49 kişi ise yaralanmıştı. Hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Saldırıda yaralanan ve 48 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası, bilgisayar mühendisi Zekeriya Tuyan Türkiye'yi yasa boğmuştu.
Yeni Zelanda şehidi Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu. Ağabeyinin terör saldırısında yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini bizzat aradığını ve çok şaşırdığını ifade eden Tuyan, mevcut hükümetin görevde kalmasını dilediğini söyledi.
"Erdoğan'ın bizzat araması beni çok şaşırttı"
Tuyan, ağabeyinin yaralanıp şehit olmasına kadar devam eden süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:
Muhalefete tepki: Şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar?
Tuyan, Millet İttifakı'nın HDP ile yaptığı koalisyona ise tepki göstererek şunları söyledi: