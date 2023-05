Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın kardeşi: Erdoğan geç saatlere kadar Türkiye'nin sorunları ile ilgilenen bir lider

"14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor. Ben mevcut hükümetin devam etmesinden yanayım. Ağabeyim Yahya Tuyan'ın saldırıda yaralanmasının ardından hükümetin desteğini her zaman hissettik. Saldırının ardından gece yarısı telefonum çaldı. Ben arayan kişinin bir arkadaşım olduğunu düşünerek telefonu açtım. Arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Erdoğan'ın beni bizzat araması beni çok şaşırttı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Erdoğan'ın geç saatlere kadar çalıştığını duyuyorduk ama bunu bizzat yaşayarak görmüş oldum. Erdoğan geç saatlere Türkiye'nin sorunları ile ilgilenen bir lider. Kendisi yetkilileri bizim için seferber ederek her zaman görevinin başında olduğunu gösterdi. Yetkililer, anne ve babamın her türlü ihtiyacıyla ilgilendi. Erdoğan olmasa Yeni Zelenda'ya gidemezdik."