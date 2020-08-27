AK Partili Çelik'ten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın hüküm duruşmasında cezayı okuyan Hakim Cameron Mander, terörist Tarrant'ın 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını açıkladı.

"Nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir. Yeni Zelanda'da en ağır ceza, herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezasıdır. Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır."

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"İslamofobiye karşı uluslararası işbirliğini destekliyoruz"

İslamofobiye karşı uluslararası işbirliği ve dayanışmayı desteklediklerini belirten Çelik, "Yeni Zelanda İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm zihniyet ve suçlarla mücadele için hem hukuki olarak hem de siyasi olarak güçlü bir mesaj vermiştir. İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlerle ilkeli bir mücadeleden yanayız. Bu konuda uluslararası işbirliği ve dayanışmayı destekliyoruz" dedi.

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OYNAT 01:23 Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırısında yaralanan Türk mahkemede konuştu: Ben güçlü ve inatçı bir Türk'üm Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın, yargılanmasına başlandı. Saldırıda terörist Tarrant tarafından 9 kez vurulan Türk göçmen Temel Ataçocuğu, makhemede saldırganın karşısına çıktı. Ataçoğlu mahkemede yaptığı konuşmasında, 'Saldırganla birbirimizin gözlerine baktık, silahını doğrulttuğu anı gördüm. Bana 9 kez ateş etti. Hayatım boyunca o anın izlerini taşıyacağım ve kalıcı sakatlığım ile yaşamak zorundayım ama tüm bu zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Ben güçlü, inatçı bir Türk'üm' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Çelik şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız başta BM olmak üzere tüm zeminlerde bu mücadele için Türkiye’nin en güçlü ve kararlı destekçi olduğunu söylemiştir. İnsanlığı hedef alan ırkçılık, İslam düşmanlığı, anti-semitizm, göçmen düşmanlığı ve tüm nefret ideolojileriyle güçlü mücadeleden yanayız."

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 27, 2020