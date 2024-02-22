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Yerel seçim takvimi işliyor: 3 Mart'ta oy pusulasının basımına başlanacak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için takvim işliyor. Siyasi partiler aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Kesin aday listeleri, 3 Mart'ta açıklanacak ve aynı gün oy pusulasının basımına başlanacak.

08:19 - 22/02/2024 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Seçim takviminde önemli bir dönüm noktası daha geride kaldı.


Siyasi partiler, belediye başkanlığı ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Partilere aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamaları için verilen süre bugün sona erecek.


Kesin adaylar, 3 Mart'ta açıklanacak


Geçici aday listeleri, 23 Şubat'ta ilan edilecek ve itirazlar alınacak. Kesin adaylar, 3 Mart'ta açıklanacak. Aynı gün, birleşik oy pusulasının basımına başlanacak.


Aday listelerindeki eksiklikler bugün tamamlanacak. Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. 29 Şubat'ta başlayacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı, 24 Mart'ta tamamlanacak.


Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasaklarının başlama tarihi ise 21 Mart. Propaganda serbestliği 30 Mart saat 18.00'de sona erecek.


29 Şubat'ta seçmen bilgi kağıtları dağıtıma çıkacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı tamamlanacak. Propaganda serbestliği 21 Mart'ta başlayacak.


35 parti yarışacak


31 Mart yerel seçimlerinde 35 partinin adayları yarışacak. Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 ile 16.00 arasında yapılacak. Diğer illerde saat 08.00 ile 17.00 arasında oy verilecek.

#31 Mart Yerel Seçimleri
#Sandık
#Oy Pusulası
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