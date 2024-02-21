Saruhanlı'da listesini yetiştiremeyen CHP seçime Saadet Partisi çatısı altında girecek

Saruhanlı Belediyesi önünde bir açıklama yapan Saruhanlı Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Zeki Bilgin, "Dünden beri Saruhanlı'da seçim kuruluna liste verilmesiyle ilgili bir kaos yaşıyoruz. Bu ne partimiz ne de benim şahsımla alakalı. Saat 17.00'a 5 kala ilçe başkanım evraklarla birlikte ilçe seçim kurulu başkanının odasına gidiyor ancak müdür odasında değil. Müdür geldiğinde de geç kalındığını söylüyor. Elektrikler kesik. Bizim ilçe başkanımıza saat 17.30'da 17.08 diye belge veriliyor. Elektrik yok, sistem olmamasına rağmen böyle bir belge veriliyor. Bu doğru değildir. Yaptığımız görüşmelerde Cumhur İttifakı'nın adayı itirazda bulunmayacaklarını söylüyorlar ancak bizim itirazımıza itiraz ediyorlar. İYİ Parti'de aynı şekilde açıklama yapıyor. Biz Zeki Bilgin'in seçime girmesi için destek verdik diyor ama külliyen yalan. MHP de seçime katılmamamız anlamında oy kullanıyorlar. Bunlar hem insanı öldürüyorlar hem de cenaze namazı kılıyorlar. Sevgili hemşehrilerimin bundan bilgisi olmasını istiyorum. Halkın oylarıyla gelmiş iki aydır sahada mücadele eden Zeki Bilgin'i, halkın iradesine ipotek koyuyorlar. Buradan söylüyorum. Daha önceki seçimlerde de yaşadık. Trafoya kedicikler giriyor, elektrikler kesiliyor, bunun faturasını halk ödüyor. Alın teri ile dürüstçe mücadele edenler ödüyor. Buna 31 Mart'ta Saruhanlı hemşehrilerimiz dur diyecekler. 31 Mart'ta ayarını bozdukları kantarın onları tartacağından hiç şüpheniz olmasın" dedi.