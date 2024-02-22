Küskünler saf değiştirdi

Aday olarak gösterilemeyen belediye başkanları CHP’ye bayrak açtı. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçi ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin eski ortak İYİ Parti’ye geçerek CHP’nin karşısına çıktı.

Tartışmaların yaşandığı illerden Mersin’nin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan da Memleket Partisi'ne geçti. Beşiktaş’dan aday gösterilmeyen Nasuh Mahruki, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Dikili Belediye Başkanı Kemal Doyuran bağımsız aday olarak 31 Mart’ta CHP’ye karşı yarışacak isimlerden.

Gürsel Tekin Esenyurt’tan, Akif Hamzeçebi Beykoz’dan, Alper Taşdelen Çankaya’dan, Battal İlgezdi Ataşehir’den, Serdar Sandal Dikili’den ve Tunç Soyer’in de İzmir Büyükşehir’den aday gösterilmemesi CHP’ye küskünlere yenilerini ekledi. Bu isimler ise CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile biliniyor.