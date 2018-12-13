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POLİTİKA

Yerelde ittifak

CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak için anlaştı. Gün içerisinde heyetlerin yoğun trafiğinin ardından iki lider dün akşam saat 20.00’de bir araya gelerek yerel seçimlerde ittifakı görüştü.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İki parti heyetlerinin görüşmelerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki Genel Sekreter Cihan Paçacı, Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık 40 dakika süren görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, yoğun bir mesai harcandığını belirterek, iş birliği dolayısıyla Akşener’e teşekkür etti. Akşener de heyetlerin anlaştığını, iki genel başkan olarak burada olduklarını belirterek, ittifakın Türkiye'ye umut olması temennisinde bulundu.

3 BÜYÜK İLDE CHP ADAYI

  • CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifak doğrultusunda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de CHP'nin adayı desteklenecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, İzmir, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa ve Adana'da İYİ Parti'nin aday çıkarmayacağını bildirdi.

MERSİN DAHİL DEĞİL

Mersin'in iş birliği kapsamı dışında olduğunu, bu şehirde her iki partinin de kendi adayını çıkaracağını dile getiren Salıcı, “Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya, Gaziantep'te CHP aday çıkarmayacak, İYİ Parti'nin adayları desteklenecek.” dedi.

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