Karşılarında bizi bulurlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa’da başlayan ve diğer ülkelere de sıçrayan ‘sarı yelek’ eylemlerini içeriye sert mesajlar vererek değerlendirdi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Avrupa’daki olayların benzerini Türkiye’ye taşımaya heveslenenleri sert bir dille uyardı. “Türk milleti özellikle son 10 yıldır siyasi, sosyal ve ekonomik ablukaya alınmıştır. FETÖ’den PKK’ya, IŞİD’den PYD/YPG’ye kadar bütün insanlık ve istiklal düşmanları Türkiye’ye karşı imal edildi. Karşımızda hak ile batılın, şehit ile katilin, kahraman ile caninin karşılıklı mevzilenmesi, eskiye dayalı ezeli meselesi yer almaktadır” ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

SONUÇLARINA KATLANIRLAR

“Bugün zillet ittifakı rezaletin çukurundadır. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimleri için son kozlarını masaya sürmüşlerdir. 1 Nisan sabahı Türkiye için yeni bir kurgu yapan, yeni bir Gezi düşü kuran, yeni bir sokak hareketi düşleyen, sarı rüyalar görenler karşısında bizi bulacak. Masum taleplerin seslendirilmesi amacıyla sokağı adres gösterenler, bunu da televizyon ekranlarından hayasızca yapanlar fitne tetikçiliğinin sonuçlarına katlanacaklardır. Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum: CHP-HDP-İP ve diğer mayası lekeli ortakları demokrasi dışı arayışlarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni berhava etmeyi amaçlıyorlarsa, 12 Eylül öncesi şartları bu mankurtlara ikazla hatırlatmayı tarihi bir görev addederim.”

AYAĞINIZI DENK ALIN

“(Avrupa’daki olaylar) Fransa’yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir. Mesele Türkiye meselesidir. (7 Haziran seçimi sonrası CHP’nin başbakanlık teklifine atıf) Başbakanlık yemiyle Milliyetçi Hareket Partisi’ni PKK’nın yanına iliştirip bekamızı kundaklamak, işgalin siyasi alt yapısını kurmak isteyenlerin oyunları kaynağında kurutulmuştur. 7 Haziran sonrası kurulan siyaset pazarında PKK patentli, FETÖ siparişli CHP ile HDP ortaklığının oyunları boşa çıkartılmış, içimizdeki virüslerin tezgâhı bozulmuştur.

(MHP’den ayrılan muhalifler) 1 Kasım 2015 milletvekilliği genel seçimlerinden hemen sonra partimizi kontrol altına almak, tarihsel ve milli hüviyetini yok etmek için düğmeye basıldığı açık bir gerçektir. Pervasızca sağa sola dökülenlerin gerçek yüzleri, asıl niyetleri bugün her yönüyle deşifre olmuştur.”

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