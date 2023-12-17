Yerinde dönüşümle 15 bin konut 5 bin iş yeri

İlçeyi sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiren ve sosyal konut projeleriyle de Malatya Battalgazi ilçesindeki sağlıklı yapı stokunu artıran Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder, 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi sonrasında yapımına başlanan konutları da yakından takip ediyor. Battalgazi İlçe sınırları içerisinde 3 ayrı noktada yapılan konutları inceleyen Başkan Güder, son gelinen aşamayı paylaştı.





KONUT TESLİMİ ÖNCELİKLİ

Çamurlu Mahallesi’nde yapılan konutları inceleyen ve burada açıklama yaparak deprem konutlarından ilk etapta 800 tanesinin teslim edileceğini dile getiren Başkan Güder, “Belediye olarak yapılan konutların her aşamasında takipçisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Şu an gelmiş olduğumuz bölgedeki konutların inşaatının yüzde 80’inin tamamlandığını görüyoruz. Burada arzumuz, isteğimiz ağır kış koşulları başlamadan bir an önce konutların teslim edilmesidir. Battalgazi’de 63 bin konutumuz ağır veya orta hasarlıdır, yapılan başvurular sonucunda 35 bin vatandaşımız hak sahibi olmuştur. İnşası devam eden 3 bin 500 konutumuzun teslimatına önümüzdeki ay içerisinde başlanacak” dedi.





VATANDAŞ ADINA TAKİP EDİYORUZ

Bağtepe Mahallesi’nde yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelmiş 200’ün üzerinde konutun tesliminin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini kaydeden Güder, “Diğer taraftan Orduzu Gelincik Tepesi bölgesinde bitme aşamasına gelmiş 600 konutumuzun kısa sürede teslimatı yapılacak. Hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Biz onlar adına yapılan çalışmaların her aşamasını takip ediyoruz. Bundan sonra da takip edecek, elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.





İLÇENİN TEMELİ SAĞLAM OLACAK

Malatya Çarşı’nın dönüşümüyle ilgili de bilgiler veren Başkan Güder sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla Merkez Çarşı Bölgesinde 15 bin tane konut, 5 binin üzerinde de işyeri yapılacak. Nasıl daha önce Şehit Fevzi Mahallemizdeki kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarımızı yapıp, 679 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettiysek kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden ilçemiz genelinde vatandaşımızı sağlıklı konutlarıyla buluşturacağız. Bu inşa faaliyetlerini yürütürken ana hedefimiz vatandaşlarımızın konutlarını sağlam ve sağlıklı zeminlere inşa ederek, vatandaşlarımızı deprem riskine karşı korumaktır. Battalgazi’mizi hep birlikte sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz.”



