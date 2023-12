Yerinde dönüşümle 15 bin konut 5 bin iş yeri

Çamurlu Mahallesi’nde yapılan konutları inceleyen ve burada açıklama yaparak deprem konutlarından ilk etapta 800 tanesinin teslim edileceğini dile getiren Başkan Güder, “Belediye olarak yapılan konutların her aşamasında takipçisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Şu an gelmiş olduğumuz bölgedeki konutların inşaatının yüzde 80’inin tamamlandığını görüyoruz. Burada arzumuz, isteğimiz ağır kış koşulları başlamadan bir an önce konutların teslim edilmesidir. Battalgazi’de 63 bin konutumuz ağır veya orta hasarlıdır, yapılan başvurular sonucunda 35 bin vatandaşımız hak sahibi olmuştur. İnşası devam eden 3 bin 500 konutumuzun teslimatına önümüzdeki ay içerisinde başlanacak” dedi.