Battalgazi Belediye Başkanı Güder’in yürekleri ısıtan projesi: 400 konuta daha doğalgaz sobası kurulacak

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in projesiyle dar gelirli ailelerin evleri doğal gaz sobalarıyla ısınıyor. Proje kapsamında konutlara doğalgaz sobası kurulumu yapılarak ailelerin, kış ayını sıcak ve huzurlu şekilde geçirmesi hedefleniyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder.

“Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Battalgazi ilçe sınırları içerisinde 600 eve doğalgaz sobası kurulumu gerçekleşirken yeni hayata geçecek olan projeyle de 400 konut daha doğalgaz sobasına kavuşacak. Toplamda bin konuta soba kurulumu yapılacak.





Dar gelirli ailenin ısınma ihtiyacı karşılanıyor





Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in örnek sosyal sorumluluk projesi olan “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülüyor. Hem hava kirliliğinin önüne geçmek hem de dar gelirli ailelerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında, doğalgaz altyapısının bulunduğu ve teknik açıdan uygun olan ailenin konutuna ücretsiz doğalgaz sobası bağlanıyor ve mutfak yenileme çalışması yapılıyor. Proje Türkiye’de ilçe bazında hayata geçirilen ilk proje olma özelliği taşıyor.

Güder: Projemizin maliyeti 20 milyon





Toplam maliyeti 20 milyonu bulan projenin ikinci aşamasının da kısa sürede yapılacağını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç ailelerin, evlerinde kış aylarını üşüyerek geçirmemeleri konusunda Battalgazi Belediyesi olarak bir çalışma başlatmıştık. Proje kapsamında ilçemizde 600 konut belirlenmişti. Gerekli teknik çalışmaları yaptık ve evlerimize soba kurulumunu gerçekleştirmiştik. İlçemiz genelinde kırsal mahallelerde oturup doğalgaz alt yapısı olan evlere gerekli çalışmaları yaptık. Evin ve özellikle de bir mutfağın doğalgaza kavuşması çok önemli. Amacımız; vatandaşımızı rahat ettirmek, sosyal devletin gereğini yerine getirmek. Dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Projemizi sürdürmek amacıyla Bakanlığımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Gerekli destekleri aldık ve şimdi de 400 ailemizin daha yuvasını ısıtacağız. Bu çalışmamızın maliyeti 20 milyonu buluyor. Vatandaşlarımız mutlu olunca bizlerde yetkililer olarak mutlu oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güder: Sosyal Belediyeciliğin Gereğini Yapıyoruz



