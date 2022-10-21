Yerinde hizmetle bütün köyler ihya oluyor

Şile Belediyesi, 2022 yılı “Adım Adım Yerinde Hizmet” çalışmaları kapsamında, Doğancılı Mahallesi’nde asfalt yama, kilit taş onarımı, cami temizliğine ve larvasit ile mücadele çalışmalarına kadar bir çok hizmeti eş zamanlı bir şekilde mahalle ile buluşturdu. Çalışmalar öncesinde kahvaltı programda mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, mahalleliler ile tek tek sohbet ederek, görüş, talep ve önerilerini dinledi. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Adım Adım Yerinde Hizmet çalışmalarımız Şile genelinde devam edecek çünkü bizler Şile’yi ve sizleri çok seviyoruz” dedi.

MAHALLELERİ TEK TEK DOLAŞACAĞIZ

Şile Belediyesi’ne bağlı başkan yardımcıları, müdür ve birim amirleri ile birlikte teknik personelin de hazır bulunduğu Doğancılı Mahallesi ziyaretinde düzenlenen kahvaltı programda vatandaşlar ile sohbet ederek ihtiyaç ve istekleri yerinde dinleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile Belediyesi olarak, ‘Adım Adım Yerinde Hizmet’ çalışmalarımız kapsamında bugün tüm birim müdürlerimiz, teknik personel ve ekipmanlarımızla Doğancılı Mahallemizdeydik. Sabahın erken saatlerinden itibaren bizi misafir eden mahalle sakinlerimize ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. ‘’Adım Adım Yerinde Hizmet’’ çalışmalarımız kapsamında tüm mahallelerimizi ziyaret ederek bir çok hizmeti eş zamanlı olarak mahallelerimize sunmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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BÜTÜN HİZMET BİRİMLERİ YER ALDI

Şile’deki mahallelerinin tümünü kapsayacak olan ve Şile Belediyesi’ne bağlı tüm birimlerin hazır bulunduğu “Adım Adım Yerinde Hizmet” çalışmalarının 22. durağı olan Doğancılı Mahallesi’nde ot biçme ve peyzaj çalışmaları, park onarım ve bitkilendirme çalışmaları, cami temizliği, asfalt yama ve kilit taş onarımı, genel bakım onarım çalışmaları, larvasit çalışması ve sağlık taraması gibi farklı çalışmalar eş zamanlı olarak yürütüldü.

Şile Bezi’ne yakışır tesis geliyor

Şile Belediyesi çalışmalarını devam ettirirken bir yandan da ilçenin tanıtımına çok önemli katkısı olan Şile Bezi konusunda da yeni projelere imza atıyor. 150 yıldır dokunan, işlenen, yörenin ekonomisini sağlayan, yerel halkın en önemli kültürü olan dokuma ürünü ve İstanbul’un ilk coğrafi işaretli ürünü Şile Bezi, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın girişimleriyle Şile İmrendere Mahallesi Kızıldağ Sokağı 7 ada, 988 parsel üzerinde bulunan ve 1450 metrekare alan üzerinde projelendirilen Şile Bezi Üretim Tesisi ile daha fazla üretim yaparak, adını duyurmaya devam edecek. Üretim tesisinin toplam inşaat alanı 1160 metrekare olup, mimari proje içerisinde teknik ofis, rezerve atölye, 390 metrekare asma kat alanları yer alacak. Ayrıca proje kapsamında 58 metrekare satış alanı, 99 metrekare dikiş / nakış alanı, 97 metrekare çözgü alanı, 33 metrekare ofis,18 metrekare toplantı odası, 39 metrekare yemekhane, 196 metrekare atölye ve sergi alanı bulunuyor.

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