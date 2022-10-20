Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na projelerin bitirilmesi için çağrı: Proje açılmadan eskiyor

Tuzla'da Mercan Şehir Parkı ve Spor Tesisi'nin açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek yarım kalan projelerin bitirilmesini istedi.

İmamoğlu'na çağrı yapan Yazıcı, İmamoğlu’ndan 2019 yerel seçimleri sonrasında Tuzla’yı ziyareti sırasında beraber gezdikleri ‘Benim Köyüm Benim Çiftliğim’ projesinin bitirilmesini istedi.

"2019'DA YÜZDE 90'I BİTMİŞTİ"

Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

"Sorumluluğu, görevi ve bütçesi dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi birçok hizmeti yapmalıdır. 2018 yılında başlamış olan birçok yeşil alan ve spor alanı projelerinin de bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2018 yılında başlamış olan 200 bin metrekarenin üzerinde olan, eskiden çöp alanının rehabilitasyonu ile elde edilmiş müthiş bir çevre projesi olan, ‘Benim Köyüm, Benim Çiftliğim’ projesinin bitirilmesini talep ediyoruz. Projenin 2019 yılı itibariyle yaklaşık yüzde 90 bitmişken, seçimden sonra 40 ay geçmesine rağmen 2023 yılına girmemize rağmen hala yüzde 90 seviyesinde kalması bizi çok üzüyor.

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"İBB SİLKİNSE OLACAK BİR İŞ"

Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile orayı beraber ziyaret etmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hafif silkinse bitecek olan bir iş. İstanbul’da bir ilk. Çocuklarımızın çiftlik hayatını ve çevre hayatını öğreneceği muhteşem bir projeden bahsediyoruz. 200 bin metrekarelik bir alan ve bu alan Tuzlamızın aktif yeşil alan miktarını ciddi oranda artıracak.

"MİLYONLARCA LİRA PARA HARCANDI"

Benim Köyüm, Benim Çiftliğim projesi İstanbul için kıymetli bir projedir. Türkiye’de bir ilk olan proje, şehir hayatında çocuklarımızın çiftlik hayatını görebilmeleri için çok kıymetli. Proje açılmadan eskiyor. Yazıktır, günahtır. Oraya milyonlarca para harcanmış ve belli bir noktaya gelinmiş. Böylesine bir projenin bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

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