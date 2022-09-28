Gündem İBB Kartalda yapılması planlanan engelliler merkezi projesini hiçbir gerekçe sunmadan iptal etti
İSTANBUL

İBB Kartal'da yapılması planlanan engelliler merkezi projesini hiçbir gerekçe sunmadan iptal etti

İBB'nin Kartal Orhantepe Mahallesi'nde yapılması planlanan engelliler merkezi projesini iptal ettiği ortaya çıktı. Projeyi hiçbir gerekçe sunmadan iptal eden İBB'ye tepki gösteren AK Parti İBB Meclis Üyesi İlyas Duras, "Öyle Florya kampına 2 çevre düzenlemesi yapmakla engelli vatandaşların yanında olunmuyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Kartalda yapılması planlanan engelliler merkezi projesini hiçbir gerekçe sunmadan iptal etti
Engelsiz yaşam alanı projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde yapılması planlanan engelliler merkezi projesini hiçbir gerekçe sunmadan iptal etti.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TESİSLERİNDEN BİRİ OLACAKTI"

AK Parti İBB Meclis ve Altyapı Mesken ve Emlak Komisyon Üyesi İlyas Duras, projenin iptal edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Projenin Türkiye'nin en önemli tesislerinden biri olacağını ve engelli vatandaşlar için çok önemli olduğunu söyleyen Duras, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef CHP'li İBB projeyi iptal etti. Faaliyet raporlarında 2019 yılında proje %23 tamamlanmış, 2020 yılında da %23 tamamlanmış. Lakin 2021 yılı faaliyet raporunda proje yok. Yani iptal edilmiş. Proje alanının 2019 ve 2022 görselini buraya bırakıyoruz. Değişen tek şey brandalar.

"İKİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPMAKLA ENGELLİ VATANDAŞLARIN YANINDA OLUNMUYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bilmelidir ki AK Parti her engelli ve düşkün vatandaşların yanındadır. Öyle Florya kampına 2 çevre düzenlemesi yapmakla engelli vatandaşların yanında olunmuyor.

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