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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun 150 günde 150 proje balonu da patladı: Faaliyetteki yurdu yeniden açmış

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde 15 sene önce inşa edilen yurt binasını yeniden açtıği öne sürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, "İBB başkanının açıkladığı '150 günde 150 proje' balonunu bir kez daha patlatıyoruz. Bugün Maltepe'de açılışı yapılan yurt binası zaten yıllardır kız öğrenci yurdu olarak işletiliyordu. İBB Başkanı ne yaptı? 2 tabela asıp binayı boyattı. Pes doğrusu" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğlunun 150 günde 150 proje balonu da patladı: Faaliyetteki yurdu yeniden açmış
Ekrem İmamoğlu

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, "Maltepe'de açılışı yapılan yurt binası zaten yıllardır kız öğrenci yurdu olarak işletiliyordu. İBB Başkanı ne yaptı? 2 tabela asıp binayı boyattı. Pes doğrusu" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 sene önce inşa edilen ve kullanılan yurdun açılışını yeniden gerçekleştirdi.

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2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Maltepe Kız Öğrenci Yurdu'nun tabelasının değiştirildiği ve dış boya çalışması yapıldığı öğrenildi. Pandemi döneminde eğitime ara verilmesinin ardından yeni yönetim tarafından boşaltılan yurda 'Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Kız Öğrenci Yurdu' tabelası asıldı.

EKŞİ: YURT BİNASI ZATEN YILLARDIR KIZ ÖĞRENCİ YURDU OLARAK İŞLETİLİYORDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, "İBB başkanının açıkladığı '150 günde 150 proje' balonunu bir kez daha patlatıyoruz. Bugün Maltepe'de açılışı yapılan yurt binası zaten yıllardır kız öğrenci yurdu olarak işletiliyordu. İBB Başkanı ne yaptı? 2 tabela asıp binayı boyattı. Pes doğrusu" ifadelerini kullandı.

Kadem Ekşi, yaklaşık 15 yıl boyunca kız öğrencilere hizmet veren yurt binasının Ekrem İmamoğlu tarafından 'yeni yapıldı' denilerek açıldığını söyledi.

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Kadem Ekşi, algı ve manipülasyonla bir şehrin geleceğinin inşa edilemeyeceğini belirterek, "Ben 50 yıldır Maltepe'deyim. Yapıldığı belirtilen 260 yataklı öğrenci yurdu Cevizli Camii'mizin hemen bitişiğindedir. Öğrenci yurdu 20 yıldır öğrencileri misafir ediyor. 20 yıldır orası öğrenci yurdu olarak kullandığımız bir alan. Ne yapıldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Yukarıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazdı. Aşağıda da öğrenci kız yurdunun adını değiştirdi. İşte 150 tane projelerinden bir tanesi bu. Ben daha ne söyleyeyim?" dedi.

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