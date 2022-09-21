Sözcü'den Ekrem İmamoğlu'na sansür: Dün fotoğrafını kesti bugün adını yazmadı Sözcü Gazetesi, Elazığ'da İBB'nin yaptığı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma töreni ile ilgili haberi basarken fotoğrafta yer alan Ekrem İmamoğlu'nu kesti. Bugün de İmamoğlu'nun yargılandığı dava haberini internet sitesinden veren Sözcü'nün İmamoğlu'nun ismini bile geçirmeden 'CHP'lilerin yargılandığı dava' diyerek başlığa taşıması dikkat çekti. Sözcü'nün Ekrem İmamoğlu'na uyguladığı sansür, muhalif kesimi birbirine düşürdü. Sosyal medya kullanıcıları, 'Talimatı kimden aldınız' diyerek Sözcü'ye tepki gösterdi.

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