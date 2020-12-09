Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yirmiden fazla kadının tacizle suçladığı Hasan Ali Toptaş özür diledi
3. SAYFA

Yirmiden fazla kadının tacizle suçladığı Hasan Ali Toptaş özür diledi

Sosyal medyada yazar Hasan Ali Toptaş’la ilgili Leyla isimli bir kullanıcı tarafından atılan tweet, edebiyat dünyasında ‘me too’ hareketine dönüştü. 20’yi aşkın kadın Hasan Ali Toptaş’la ilgili yaşadıkları taciz ve cinsel saldırıya varan olayları anlattı. Hasan Ali Toptaş "Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullanarak özür diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa oldu.
Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa oldu.

Aralarında yazarların da bulunduğu 20'yi aşkın kadın, sosyal medya hesaplarından yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradıklarını anlattı.

Dünyaca ünlü "Me too" hareketine benzer bir hareketi başlatan, Leyla isimli bir twitter hesabının Toptaş'ı kastederek, "Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü cis erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi" ifadelerini kullanmasıyla başladı.

Özür diledi!

Yazar Hasan Ali Toptaş, sosyal medyada kadın kullanıcıların kendisinin tacizine uğradıklarını iddia etmelerinin ardından “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullanarak özür diledi.

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı
GÜNDEM
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı

Tepki yağdı

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada Toptaş'a tepki yağdı. Bir çok hesap bu cesaret ile tacize uğrayan kadınlar arasında bir dayanışma olacağı ve benzeri durumlara karşı sessiz kalınmayacağının altı çizildi.

Toptaş'ın pek çok eseri var

Hasan Ali Toptaş, 1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987'de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990'da yayımlandı. Ölü Zaman Gezginleri adlı öykü dosyasıyla 1992 yılında Çankaya Belediyesi ile Damar edebiyat dergisinin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı. Aynı yıl Sonsuzluğa Nokta adlı yayımlanmamış romanıyla Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon aldı ve Sonsuzluğa Nokta Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Ümit Ünal’ın yönetmenliğini yaptığı filme uyarlanan “Gölgesizler” adlı ödüllü romanın dışında Hasan Ali Toptaş'ın pek çok eseri bulunuyor.

1990'lı yıllarda yayımlanan kitaplarıyla pek çok ödül alan yazar veznedarlık, icra memurluğu ve hazine avukatlığında memurluk yaptı.

Toptaş, dili kullanmadaki ustalığıyla tanınıyor ve postmodern edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor
GÜNDEM
CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor

Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım
GÜNDEM
Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım
Abone Ol Google News
Beğenmezsek ödeme yok

Beğenmezsek ödeme yok

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Çin aşısı açıklaması.
Özür diledi

Özür diledi

Yirmiden fazla kadın, yazar Toptaş'ı tacizle suçlamıştı.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: PKK, Sincardan çekilmedi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi Esenboğa'da açıklama yaptı.

Aşılar evde de uygulanabilir

Aşılar evde de uygulanabilir

​Bilim Kurulu üyesi aşıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.
2023'te hangardan çıkacak

2023'te hangardan çıkacak

​Milli Muharip Uçak için 6 yıllık kritik koşu başlıyor.
İkinci dozdan<br>10 gün sonra başlıyor

İkinci dozdan
10 gün sonra başlıyor

​Koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli açıklama.

HES görüntüsü yeşile döndü

HES görüntüsü yeşile döndü

​21 günlük karantina sonuç verdi.
Parası yetmeyince<br>taksiyi çalıp eve gitti

Parası yetmeyince
taksiyi çalıp eve gitti

"Taksiciler beni götürmediği için ben de kendimi götürdüm."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.