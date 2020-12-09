Yirmiden fazla kadının tacizle suçladığı Hasan Ali Toptaş özür diledi

Aralarında yazarların da bulunduğu 20'yi aşkın kadın, sosyal medya hesaplarından yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradıklarını anlattı.

Dünyaca ünlü "Me too" hareketine benzer bir hareketi başlatan, Leyla isimli bir twitter hesabının Toptaş'ı kastederek, "Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü cis erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi" ifadelerini kullanmasıyla başladı.

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Özür diledi!

Yazar Hasan Ali Toptaş, sosyal medyada kadın kullanıcıların kendisinin tacizine uğradıklarını iddia etmelerinin ardından “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullanarak özür diledi.

pic.twitter.com/EdjRsoEsmU — Hasan Ali Toptaş (@hasanali_toptas) December 9, 2020

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Tepki yağdı

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada Toptaş'a tepki yağdı. Bir çok hesap bu cesaret ile tacize uğrayan kadınlar arasında bir dayanışma olacağı ve benzeri durumlara karşı sessiz kalınmayacağının altı çizildi.

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Toptaş'ın pek çok eseri var

Hasan Ali Toptaş, 1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987'de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990'da yayımlandı. Ölü Zaman Gezginleri adlı öykü dosyasıyla 1992 yılında Çankaya Belediyesi ile Damar edebiyat dergisinin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı. Aynı yıl Sonsuzluğa Nokta adlı yayımlanmamış romanıyla Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon aldı ve Sonsuzluğa Nokta Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Ümit Ünal’ın yönetmenliğini yaptığı filme uyarlanan “Gölgesizler” adlı ödüllü romanın dışında Hasan Ali Toptaş'ın pek çok eseri bulunuyor.

1990'lı yıllarda yayımlanan kitaplarıyla pek çok ödül alan yazar veznedarlık, icra memurluğu ve hazine avukatlığında memurluk yaptı.

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Toptaş, dili kullanmadaki ustalığıyla tanınıyor ve postmodern edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

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