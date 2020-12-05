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POLİTİKA

CHP'de taciz salgını: CHP'deki taciz vakaları

CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor

CHP’de Maltepe, Ümraniye ve Avcılar’da yaşanan taciz vakalarına Esenler de eklendi. Eski CHP İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, kendisinin bildiği en az 4 taciz skandalı olduğunu, olaydan haberdar ettikleri İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun tacizcileri koruduğunu hatta ödüllendirdiğini söyledi.

Mustafa Duran Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’li yerel yönetimlerde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Maltepe, Ümraniye ve Avcılar’ın ardından bir iddia da Esenler’den geldi. CHP’li eski İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, kendi ilçelerinde de taciz olayı yaşandığını, bu durumu defalarca İl Başkanlığına bildirdiğini ancak sonuç alamadığını söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Koç, ilçede en az 3 kişinin fiziksel tacize maruz kaldığını, 1 kişinin de telefonla taciz edildiğini ve konunun yargıya taşındığını kaydetti. Sosyal medyadan şok iddialarda bulunan Koç, Canan Kaftancıoğlu yönetiminin bu çirkinlikleri örtbas ettiğini ifade etti.

CHP taciz iddiaları ve terör soruşturmalarıyla çalkalanıyor
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CHP taciz iddiaları ve terör soruşturmalarıyla çalkalanıyor

SKANDALIN ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ

Taciz iddialarının bunlarla da sınırlı olmadığını vurgulayan Koç, “Esenler’de bazı olaylar yaşadık. Bazı tatsızlıklar yaşadık. Ben bu tatsızlıkları il başkanlığına, yüksek disiplin kuruluna defalarca dilekçe ile yazdım, bildirdim. Fakat ilgilenen olmadı. 2018 yılında yüksek disiplin kuruluna verdiğim dilekçede, Esenlerimizde yaşanan çirkinlikleri tek tek izah ederek bildirdim” dedi. Koç, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na tacizlerle ilgili defalarca şikayette bulunduğu ancak üstünün örtüldüğünü söyledi.

CANAN AHLAKSIZLIK YAPIYOR

Canan Kaftancıoğlu
  • CHP’li Koç, şöyle konuştu: “İl başkanlığına geldiğinde kendisini ziyaret edip gelişmeleri anlattık. Kendisine ve yönetim kuruluna dilekçelerle müracaat ettik. Esenler’deki çirkinlikleri tek tek anlattık. Esenler’de çok çirkin şeyler oldu. Ben kendilerine vermiş olduğum dilekçede, isimleri, kızlarımıza yapılan elle sarkıntılığı, sözlü tacizleri ve küfürleşmelerin tamamını izah ettiğim halde, maalesef Kaftancıoğlu hiç bu işin üstüne gitmedi. Kirlilikleri örttü. Hani Barış Yarkadaş’a diyor ya ‘Efendim şov yapıyorsunuz!’ Canan sen bırak Barış’ın şov yapmasını, sen bu kirliliklerin üstüne gitmemekle tamamen edepsizlik, ahlaksızlık yapıyorsun.”

Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım
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Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım

ATILMADI, İL DELEGESİ OLDU

Koç, iddialarının detaylarını Yeni Şafak’a anlattı. Esenler teşkilatında 4 kadının tacize maruz kaldığını söyleyen Koç, şunları kaydetti: “2 kızımız fiziki tacize maruz kaldı. 1,5 yıl önce yaşanan bir olay var ki, o daha facia. Gereğini yapmazlarsa ben isim olarak açıklayacağım. Bir diğeri de partimizin üyesi olan avukat bir hanımefendinin başına geldi. Bir yönetici tarafından telefonla ‘Birlikte olalım’ denilerek taciz edildi. Bu kızımız tacizciyi mahkemeye verdi, tacizi belgeledi, kazandı. Tacizci hakkında gerekli işlem yapılsın diye kararı il disiplin kuruluna gönderdi. Bu sapıkça işe karışan insan atılmadığı gibi 2 sene sonra ödüllendirildi. Partinin il delegesi yapıldı, değişik görevler verildi.”

İsim isim bildirdi

Hüseyin Koç

  • CHP’li yöneticilere meydan okuyan Hüseyin Koç, “İddialarımı yalanlıyorlarsa beni mahkemeye versinler. O şahitleri ben mahkemeye çıkartırım. Ben bütün bu olayları İl Yüksek Disiplin Kurulu ve Kaftancıoğlu’na defalarca dilekçeyle bildirdim. Ama hiçbir netice çıkmadı. Benim tek amacım bu ahlaksızlıkların bir daha tekrarlanmasına engel olmak” dedi. Hüseyin Koç, 2 Ocak 2018’de CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na verdiği dilekçeyi de paylaştı. Dilekçede Koç’un tacizcileri ve tacize uğrayan kadınları isim isim bildirdiği görülüyor. Dilekçedeki şu ifadeler dikkat çekiyor: “Ütebay’ın (CHP Esenler İlçe Başkanı) çok sevdiği ve savunduğu o dönemde ilçe eğitim sekreteri, bir kızımıza belden aşağı en aşağılık küfürleri yapıyor. Ütebay’a ve ilçe başkanımıza konuyu anlatıyorum. Küfür yapılan kızımız çağrılıyor, ağlayarak doğru olduğunu söylüyor. Soruyorum o gün yapılan o çirkin küfürleri yapanlar neden disipline verilmedi? Bu kızımız ilçe çalışanı .... ve bu olaydan sonra kızımız partiye uğramıyor. Aradan kısa bir süre geçiyor, peş peşe, önce aynı kişi tarafından telefonla taciz ediliyor. İlçe eğitim sekreteri bu sefer ........’a tacizde bulunuyor.”

CHP’li başkan tacizi itiraf etmiş
GÜNDEM
CHP’li başkan tacizi itiraf etmiş

24 yıl hapsi istendi

Maltepe’deki bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile CHP Maltepe İlçe yöneticisi Umut Karagöz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada CHP’li Karagöz hakkında, “Cinsel saldırı”, “Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ve “Tehdit” suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, Umut Karagöz’e 16 yıl 6 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Umut Karagöz

Partili kadınlar gurur duyuyor

Ümraniye eski CHP Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakkında taciz suçlamasıyla açılan soruşturma kamuoyuna yansıyınca, Kartal Belediyesi G.Ö.A.’yı görevden uzaklaştırdı. Kararın “Yazılı ve görsel basına konu olan haberler” nedeniyle alındığı belirtilirken, partili genç kız D.A.’nın cinsel taciz şikayeti üzerine açılan soruşturmadan hiç söz edilmedi. Olay sonrası bazı CHP’liler, sosyal medyadan G.Ö.A.’ya destek açıklamaları yaptı. G.Ö.A.’nın fotoğraflarını paylaşan kadın üyeler, “G.Ö.A. sen yürü gençlik yanında seninle gurur duyuyoruz”, “Hamur pişince ekmek, çamur pişince toprak, çocuk pişince delikanlı, delikanlı da adam olurmuş. O delikanlıların hası Ümraniye’de, sizin duruşunuza adamlığına değil Ümraniye tüm Türkiye CHP örgütü şahit” mesajlarıyla G.Ö.A’ya desteğini iletti.

  • Cinsel tacize uğrayan D.A. ifadesinde G.Ö.A.’nın kendisini zorla öpüp fiziksel temasa zorladığını anlatmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı. G.Ö.A. hakkında “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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