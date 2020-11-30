CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı

Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran Z.Y. (23) adlı kadın, Maltepe'de bir kafede oturdukları sırada Umut K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.

Z.Y. ifadesinde Umut K. (40) adlı kişi ile 2-3 ay önce tanıştıklarını, kendisini geçen hafta bir kafeye davet ettiğini, bir arkadaşı ile birlikte mekana gittiklerini, kısa süre sonra diğer kişinin işinin çıktığını söyleyerek yanlarından ayrıldığını, mekanda Umut K. ile ikisinin kaldığını, Umut K'nın kendisine istismarda bulunmaya çalıştığını ve kendisinin direnerek Umut K.'nın kafasına bardakla vurduğunu söyledi.

"Darp edilip kafe tuvaletine sürüklendim"

Z.Y, Umut K.'nın kendisini darp ederek kafenin tuvaletine sürüklediğini ve elbiselerini yırtarak istismarda bulunduğunu, kendisinin mekandan kurtulduktan sonra savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu ileri sürdü.

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Savcılığın talimatı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski CHP vekili Yarkadaş'tan açıklama

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Umut K.'nın tutuklanmasının ardından Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır" dedi.

Umut K, CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı tarafından ihraç edilmesi istemiyle disipline sevk edildi.

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