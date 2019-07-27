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EĞİTİM

YKS tercihlerine Üni-Veri desteği

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, YÖK’ten alınan mezun bilgileri ve SGK’dan alınan çalışma verilerini eşleştirerek, hangi bölüm mezunlarının daha hızlı işe yerleştiğini ve aldıkları maaş oranlarını gösteren ayrıntılı istatistikler hazırladı. Çalışmanın sonuçları ‘univeri.cbiko.gov.tr’ adresinde yayımlandı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, geleceklerini belirlemek için tercih yapacak üniversite adayları için önemli bir kılavuz hazırladı. Yükseköğretim Kurumlarının istihdamla ilgili performansını ortaya koymak ve üniversite tercihi yapacak adayların bölümler hakkında nitelikli bilgiler edinmelerini sağlamak için çalışma yürütüldü. Çalışmanın sonuçları ‘univeri.cbiko.gov.tr’ adresinde yayınlandı. Çalışmada, YÖK mezun verisi ve SGK istihdam verileri analiz edilerek, bölümlere göre “ücret”, “iş bulma süresi”, “istihdam oranı”, “nitelik uyuşmazlığı” ve “kamuda işe yerleşme oranı” gibi göstergeler belirlendi.

EN ÇOK İŞ BULAN ALANLAR BELİRLENDİ

Üniversite tercih dönemindeki adaylar, hangi bölümlerin iş bulmada daha avantajlı olduğu, mezuniyet sonrasında eğitimine ne kadar uygun seviyede iş bulabildiği (nitelik uyuşmazlığı oranı) gibi konularda bilimsel metotlarla hazırlanmış olan Üni-Veri’den faydalanabilecek. Objektif bir şekilde hazırlanan araştırmaya göre üniversiteden mezun olduktan sonra en çok iş bulan alanlar sırası ile pilotaj, eczacılık, fizyoterapi, odyoloji ve tekstil mühendisliği oldu. Maliye, biyomühendislik, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Türk dili edebiyatı iş bulma oranında son sırada yer aldı.

İŞ BULMA SÜRELERİ

Okulu bitirdikten sonra mezunların iş bulma süreleri de araştırmada yer aldı. Bu verilere göre, tekstil mühendisliği bölümü ortalama 4 ay 2 gün ile en hızlı işe giren bölüm oldu. Onu 5 ay 8 gün ile iç mimarlık, 5 ay 10 gün ile mimarlık, 5 Ay 13 gün ile konservatuvar, 5 ay 16 günle endüstriyel tasarım bölümü izledi. En çok kazanan mesleklerde yine araştırmada sıralandı.

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ŞANSLI MESLEK GRUPLARI

Tıp mezunlar ortalama 5 bin 890 TL ile en çok kazan meslek listesinde birinci sırada yer aldı. 4 bin 736 TL ile pilotluk, 4 bin 555 TL ile uçak mühendisliği, 4 bin 487 TL ile gemi mühendisliği, 3 bin 562 TL ile bilgisayar mühendisliği en çok kazananlar sıralamasının üst sırasında yer aldı.

Kamuda iş bulma oranları da listede yer aldı. Tıp, sağlık hizmetleri, diş hekimliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve hukuk kamuda en çok iş imkanı bunla meslekler oldu. Başta üniversite tercihi yapacak öğrenciler olmak üzere üniversite eğitimine devam eden, kariyer tercihlerini yapacak öğrenci ve genç mezunların doğrudan yararlanabileceği Üni-Veri’nin her yıl düzenli olarak yapılması ve kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor.

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