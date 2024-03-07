YSK Başkanı Yener: Deprem bölgesinde okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri CHP'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek Köksal'ı düzeltti. Ancak CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Köksal ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, 'Dil sürçmesi değil' dedi" şeklinde konuştu. Krize son olarak İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözleri damgasını vurdu. İmamoğlu, "'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" diyerek Köksal'a cevap verdi.