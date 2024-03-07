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YSK Başkanı Yener: Deprem bölgesinde okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, depremin etkilediği bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Yener, "Deprem bölgesinden ihtiyaçlara yönelik bilgiler aldık. Okullarımız ve konteynerlerimizle deprem bölgesi seçime hazır haldedir" dedi.

17:39 - 7/03/2024 Perşembe
AA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener

YSK Başkanı Ahmet Yener, deprem bölgesinde yerel seçimlere yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Yener, depremin yaşandığı bölgelerde altyapı çalışmalarının yanı sıra, seçim sürecini de etkilemeyecek önlemlerin alındığını belirtti.


YSK Başkanı, depremin etkilediği bölgelerdeki seçim hazırlıklarının titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, seçim gününün düzen ve güven içinde geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.


YSK Başkanı Yener,
"2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Yapmış olduğumuz temaslar neticesinde okullarımızın son durumlarının tespiti amacıyla il ve ilçe seçim kurullarımızdan bilgi aldık.

Bilgiler neticesinde de konteyner ihtiyacımız var ise valilerimizle görüşüp gerekli tedbirleri aldık. Deprem bölgesinden ihtiyaçlara yönelik bilgiler aldık. Okullarımız ve konteynerlerimiz seçime hazır haldedir. Ayrıca teknik sıkıntı, malzeme ve personel eksikliği konusunda da sorunlar giderildi.

Bugün de Diyarbakır da incelemelerde bulunduk. Diyarbakır seçim hakimlerimizin ve kurullarımızın yerel seçimlere hazır olduklarını yerinde gözlemledik. Seçim kurullarımıza, başsavcılığımıza, valiliğimize teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.

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#Diyarbakır
#YSK
#Ahmet Yener
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