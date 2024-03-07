Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' mesajı dolandırıcılık amaçlı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' mesajına karşı uyardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar ve e-postalar dolandırıcılık amaçlıdır. Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır.
" denildi.
Açıklamada, "Resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
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28 dakika önce