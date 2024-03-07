Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' mesajı dolandırıcılık amaçlı

Yaz sezonunda tatil kentlerine rezervasyonlar artarken, online işlem trafiğinin yoğun olduğu bu mecra dolandırıcılığın yeni adresi oldu. Turizm ve seyahat acentelerinin, 5 yıldızlı otellerin internet sitelerini kopyalayıp bu adreslerden tatil ilanları yayınlayan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan tüketicileri sahte rezervasyonlarla mağdur ediyor. Tatilcileri en son dolandırmaya çalışan Royal Teos oldu.