|
Gündem

YSK heyeti yerel seçim öncesi son hazırlıklar için deprem bölgesine gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, deprem bölgesinde incelemede bulunacak. YSK, bölgedeki oy kullanma yerleri ve sandık kurulacak alanlara ilişkin son durumu 31 Mart'a kadar değerlendirmeye devam edecek.

11:02 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, deprem bölgesinde incelemede bulunacak.


Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, afet bölgesindeki seçmenler için yeni önlemler alan YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için de hazırlık yürüttü.


Afet bölgesinde seçimin sağlıklı yapılabilmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceleyen YSK heyeti, 31 Mart 2024'teki yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener deprem bölgesine giderek, son durumu yerinde inceleyecek, oy kullanılacak okulların durumu, konteyner ve teknik donanım konusunda gelinen son noktanın tespitini yapacak.


Bu kapsamda, YSK Başkanı Yener, bugün Malatya'da incelemelerde bulunacak, YSK üyeleri de diğer illeri ziyaret edecek. YSK, bölgedeki oy kullanma yerleri ve sandık kurulacak alanlara ilişkin son durumu 31 Mart'a kadar değerlendirmeye devam edecek.



#Ahmet Yener
#deprem bölgesi
#seçim hazırlıkları
#YSK
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimi işliyor: Adaylar için son tarih 20 Şubat Salı!