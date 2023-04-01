YSK üyeleri deprem bölgesine gidiyor

YSK daha önce de depremden etkilenen illere ekip göndererek, incelemelerde bulunmuştu. YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine dair rapor vermişti. Bu kapsamda; bölgede seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli araç ve gereçlerin teminine başlanmıştı.