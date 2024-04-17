YSK karar verdi: CHP'nin Hatay ve İskenderun seçimlerine ilişkin yaptığı itirazlar reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim sonuçlarına itiraz mesaisi devam ediyor. YSK ve il seçim kurullarının aldığı kararlara göre Kayseri Pınarbaşı, Nevşehir'in Ürgüp ve Şanlıurfa Hilvan ile Siverek ilçelerinde seçim tekrarlanacak. YSK itirazları karara bağlamak üzere toplandı. Kurul daha önce Van için aldığı kararının gerekçesini de açıkladı. Peki İptal edilen seçimler ne zaman yapılacak?