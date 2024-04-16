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YSK 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları inceliyor. Kurul, bu kapsamda şu ana kadar 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi. Bu yerlerde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek. Peki seçimlerin yenilenmesine karar verilen yerler nereler? İşte detaylar...

16:37 - 16/04/2024 Salı
AA
Seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.
Seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları inceliyor.

Kurul, bu kapsamda şu ana kadar 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi.

Seçimin yenilenmesine karar verilen yerler

YSK,
Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt
ilçeleri ile
Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazarı
ve
Aksaray Merkez Sağlık
beldeleri
nde seçimlerin iptalini kararlaştırdı.

Seçimler 2 Haziran'da yapılacak

Bu yerlerde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

YSK itirazların tamamını karara bağlamasının ardından kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.

#YSK
#Pınarbaşı
#Hilvan
#Kayseri
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