Seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları inceliyor.
Kurul, bu kapsamda şu ana kadar 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi.
Seçimin yenilenmesine karar verilen yerler
Seçimin yenilenmesine karar verilen yerler
YSK,
Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt
ilçeleri ile
Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazarı
ve
Aksaray Merkez Sağlık
beldeleri
nde seçimlerin iptalini kararlaştırdı.
Seçimler 2 Haziran'da yapılacak
Seçimler 2 Haziran'da yapılacak
Bu yerlerde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.
YSK itirazların tamamını karara bağlamasının ardından kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.
#YSK
#Pınarbaşı
#Hilvan
#Kayseri
1 saat önce