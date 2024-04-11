|
Gündem

YSK iki il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin, iki il merkezi ile 26 ilçedeki seçimin iptali, oyların yeniden sayımı ve mazbatanın iptaline yönelik başvurusunu reddetti. MHP'nin Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye meclis üyesi sayısının yeniden hesaplanması talebi ise kabul edildi.

18:16 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:35 - 11/04/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin, İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

Kurul, bu kapsamda, bugünkü toplantısında, siyasi partilerin, bazı seçim bölgelerine yönelik itirazlarını karara bağladı.

Oyların yeniden sayımı talebi kabul edilmedi

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin Gümüşhane merkez ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde seçimin iptali, Adıyaman'ın Gölbaşı, Balıkesir'in Balya, Malatya'nın Arapgir ve İzmir'in Güzelbahçe ile Kemalpaşa ilçelerindeki oyların yeniden sayımı talebi reddedildi.

AK Parti'nin Elazığ'ın Keban ilçesi ve Uşak'ın Banaz ilçesinde mazbatanın iptal edilerek ikinci parti olan AK Parti'ye verilmesi talebi ile İstanbul Bahçelievler'de belediye meclis üyeliği için oyların yeniden sayılması talepleri de kabul edilmedi.

CHP'nin ise Trabzon'un Çarşıbaşı, Samsun'un Alaçam, Afyonkarahisar'ın Bayat, Osmaniye'nin Düziçi, Ankara'nın Bala ve Gaziantep'in İslahiye ilçelerinde oyların yeniden sayımı, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde de seçimin iptaline yönelik başvurusu reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin de Tokat'ın Çamlıbel, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Gaziantep'in Nurdağı ilçelerinde seçimlerin iptali, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ise oyların yeniden sayılması talebi geri çevrildi.

MHP'nin Konya'nın Doğanhisar ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi, İYİ Parti'nin Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi, DEM Parti'nin ise Mardin'in Ömerli ilçesi ve Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde seçimin iptaline yönelik başvurusu kabul edilmedi.

Yeniden Refah Partisi ve MHP'nin Elazığ merkezde, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin ise Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde oyların yeniden sayımı talebi YSK tarafından reddedildi.

MHP'nin 'meclis üyesi' talebi kabul edildi

YSK, MHP'nin Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki belediye meclis üyeliği seçimlerinde,
"meclis üyesi sayısında yeniden hesaplama yapılması
" talebini ise kabul etti.


#Yüksek Seçim Kurulu
#MHP
#Keban
#AK Parti
#Yeniden Refah Partisi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Bursluluk Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?