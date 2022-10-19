Yunan analist Türkiye'ye saldırırken Kılıçdaroğlu'nu referans aldı

Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Roketsan'ın geliştirdiği füze, Yunan medyasının bir numaralı meselesi haline geldi.

ERT televizyonuna konuk olan savunma analisti Kostas Iatridis, Sinop açıklarında 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vuran füzeye dair konuştu.

Yunan analistin hezeyanı

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarını "önemsiz" göstermeye çalıştığı görülen Iatridis, "Türklerin bu sevincinin arkasında büyük bir endişe yatıyor. Çünkü Ege'de dengeler değişiyor." tezini öne sürdü.

GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti: S-400'ü kime kullanacağız

Iatridis, "Bütün bu sistemler, Türkiye'nin reklamını yaptığı bu füzelerle başa çıkabilir. Türkiye, şu anda güç gösterisi yapıyor." şeklindeki görüşlerini ortaya attı.

Türkiye'nin hava savunma sistemi olmadığını söyleyen Yunan uzman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı bir açıklamayı işaret etti.

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Kılıçdaroğlu'nu örnek gösterdi

Kostas Iatridis, "Bunu ben söylemiyorum, Türk yetkililer söylüyor. Kılıçdaroğlu, bir süre önce söylemişti." diye ekledi.

Ne demişti?

Rusya'dan hava savunma sistemi satın alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan’a karşı mı kullanacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.