Gündem Yunan analist Türkiyeye saldırırken Kılıçdaroğlunu referans aldı
POLİTİKA

Yunan analist Türkiye'ye saldırırken Kılıçdaroğlu'nu referans aldı

Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun'un test atışını küçümsemeye çalışan Yunan analist Kostas Iatridis "Türkiye güç gösterisi yapıyor" dedi. Iatridis CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400'lerle ilgili geçmişte yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunan analist Türkiyeye saldırırken Kılıçdaroğlunu referans aldı
Arşiv

Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Roketsan'ın geliştirdiği füze, Yunan medyasının bir numaralı meselesi haline geldi.

ERT televizyonuna konuk olan savunma analisti Kostas Iatridis, Sinop açıklarında 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vuran füzeye dair konuştu.

Yunan analistin hezeyanı

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarını "önemsiz" göstermeye çalıştığı görülen Iatridis, "Türklerin bu sevincinin arkasında büyük bir endişe yatıyor. Çünkü Ege'de dengeler değişiyor." tezini öne sürdü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti: S-400'ü kime kullanacağız
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti: S-400'ü kime kullanacağız

Iatridis, "Bütün bu sistemler, Türkiye'nin reklamını yaptığı bu füzelerle başa çıkabilir. Türkiye, şu anda güç gösterisi yapıyor." şeklindeki görüşlerini ortaya attı.

Türkiye'nin hava savunma sistemi olmadığını söyleyen Yunan uzman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı bir açıklamayı işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nu örnek gösterdi

Kostas Iatridis, "Bunu ben söylemiyorum, Türk yetkililer söylüyor. Kılıçdaroğlu, bir süre önce söylemişti." diye ekledi.

Ne demişti?

Rusya'dan hava savunma sistemi satın alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan’a karşı mı kullanacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin S-400 kararsızlığı: Faik Öztrak 'Alınmasını Kılıçdaroğlu istedi' demişti
GÜNDEM
CHP'nin S-400 kararsızlığı: Faik Öztrak 'Alınmasını Kılıçdaroğlu istedi' demişti
Üsküdarda dehşet anları

Üsküdar'da dehşet anları

​Kayan kamyonet binanın üstüne uçtu.
Erdoğanın cömertliği muhalefeti zorluyor

'Erdoğan'ın cömertliği
muhalefeti zorluyor'

En büyük sosyal konut projesi Financial Times'ta.
Yunan analist Türkiyeye saldırırken Kılıçdaroğlunu referans aldı

​Putin ilhak edilen dört bölgede sıkıyönetim ilan etti.

Görev başında bulunamadıklarında kesinti yapılmayacak.

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.

​Kanser teşhisi konan Pyerre ile yolları ayırdığı için Giresunspor'a ceza verildi.

Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı: Projelerimizi, vizyonlarımızı yarıştıralım.

Areda Survey'den dikkat çeken araştırma.

Türkiye’de ‘Şimdi Al Sonra Öde’nin adı: Alışgidiş
Ekonomi

Türkiye’de ‘Şimdi Al Sonra Öde’nin adı: Alışgidiş

Mağaza ve internet alışverişlerinde yaptığı anında kredi iş birlikleriyle sektörde adından söz ettirerek bu işin liderliğini üstlenen Fibabanka, nakit ve kredi kartı ödemelerine alternatif olarak yeni nesil ödeme imkânı sunan ‘Şimdi Al, Sonra Öde’nin Türkiye’de adını ‘Alışgidiş’ ile koydu. Alışgidiş; tüketicilere kredi kartsız, kart limiti kullanmadan, bankaya gitmeden 15 sektörde, 55 kurumsal marka ile 11 bin 400 mağaza ve 100’den fazla e-ticaret platformunda anında kredi imkânı sunuyor.
Şanlıurfa Halil'ür Rahman Camii'nin yakınındaki meyhane kapatıldı
Gündem

Şanlıurfa Halil'ür Rahman Camii'nin yakınındaki meyhane kapatıldı

Şanlıurfa Eyyübiye'de Halil'ür Rahman Camii'ne yakın mesafede açılan meyhane vatandaşların tepkisine yol açmıştı. İşletmenin yerel kültüre uygun olmadığını ifade eden bölge halkı, Şanlıurfa Valiliği'ne şikayette bulundu. Şanlıurfa Valiliği, şikayet dilekçeleri üzerine harekete geçerek meyhaneyi mühürledi.
CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan'dan seçimle ilgili skandal 'diktatör' benzetmesi
Hayat

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan'dan seçimle ilgili skandal 'diktatör' benzetmesi

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlanan Halk TV'de seçimle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çirkin bir benzetmeye imza atıldı. Söylemleriyle sıkça tepkilerin hedefi olan Ayşenur Arslan, 'The Dictator' filminden kesit göstererek, "Diktatör yarışa girse ne olur, onun başına bir kaza gelir, bunun başına bir kaza gelir. Olmadı en sonunda finish kurdelesi ayağına gelir" ifadelerini kullandı. Arslan'a sosyal medyada, 'Erdoğan halkın iradesiyle seçildi' hatırlatması yapılarak tepki yağdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.