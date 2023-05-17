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Yunan General Fragoulis'ten Türkiye mesajı

General Fragoulis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevcut politikasına devam edeceğini düşünüyor. Yunan basını, Erdoğan'ın ikinci turda kazanacağını yazarken, Fragoulis "Ankara ile iletişimde kalmalıyız" mesajı verdi.

12:11 . 17/05/2023 Çarşamba
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Fragos Fragoulis

Fragos Fragoulis

14 Mayıs seçimlerinde oluşan tablo,
Yunanistan
'da yankı uyandırmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, seçimlerin ilk turunu önde tamamladı.

Yunan televizyonları ve gazeteleri, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi ihtiyatlı tutum sergiliyor.

Erdoğan politikasını sürdürecek

Emekli Yunan General
Fragos Fragoulis
, Skai televizyonuna verdiği demeçte, Türkiye seçimlerine dair görüşlerini paylaştı.

Fragoulis, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan politikasına devam edecek." görüşünü savundu.

Ezici zafer kazanacak

Haberde, "Her şey gösteriyor ki, Türkiye Cumhurbaşkanı ezici bir zafer elde edecek." tespitinde bulunuldu.

Ankara ile diyalog çağrısı

Frangoulis, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürmek dışında "önemli bir düşmanca hamlede" bulunmadığını anlattı ve ekledi:

Özel sorunlarımız olmayacak ama onlarla diyalog halinde olmalıyız. Mesele şu ki, fikir birliğimiz ve ulusal stratejik planımız var.



#Yunanistan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Fragos Fragoulis
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