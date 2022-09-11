Yunan Sahil Güvenliği tarafından ateş açılan gemi Karanlık Liman’a demirledi

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“HDP’ye bakanlık” krizi CHP’de de tartışılıyor: ‘HDP’siz olmaz’ diyenler çoğaldı

“HDP’ye bakanlık” krizi CHP’de de tartışılıyor. Parti içinde bir grup HDP ile iş birliğine uzak dururken, bir grup ise bunu seçim için zorunlu görüyor.