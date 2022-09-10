Gündem Yunanistanın provokasyonları bitmiyor Bozcaada açıklarında ticari gemiye taciz ateşi
ÇANAKKALE

Yunanistan'ın provokasyonları bitmiyor: Bozcaada açıklarında ticari gemiye taciz ateşi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemiye taciz ateşi açtı. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gitmesi üzerine Yunan birimleri bölgeyi süratle terk etti.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistanın provokasyonları bitmiyor: Bozcaada açıklarında ticari gemiye taciz ateşi
Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.27'de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi.

Bildirim üzerine olay yerine 2 Türk Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk botlarının gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeyi süratle terk ettiği belirtildi.

Yunanistan Ege'de ticari gemiye ateş açtı: O anlar kamerada
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Yunanistan Ege'de ticari gemiye ateş açtı: O anlar kamerada
Yunanistan, Ege'de provokatif eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Yunan Sahil Güvenlik gemisi 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine saldırdı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı olay anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin ateş açması ve Ro-Ro gemisindeki isabetler yer alıyor.

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu düzensiz göçmenleri Türk karasularına itti
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Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu düzensiz göçmenleri Türk karasularına itti
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik botu Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi.

MSB Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

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