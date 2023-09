Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Liderlerimizin New York'ta gerçekleştireceği buluşma için zemin hazırlıyoruz

"(Pozitif) Gündemin gerçekleşmesi her iki tarafa da önemli ekonomik faydalar sağlayacaktır. Burada örnek olarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de 5,4 milyar avroya ulaştığını söylememiz yeterli olacaktır ancak bariz ekonomik faydaların edinilmesinin yanı sıra pozitif gündemin gerçekleştirilmesiyle aramızdaki diyalog da canlı kalıyor. Bu diyalog, hem ilişkilerimizde hem de her iki tarafın ulusal çıkarlarının geliştirilmesinde ilerleme kaydedilebilmesi için tek gerçek araçtır."

Yerapetritis, her iki ülkeyi de karşı taraftan her yıl ziyaret eden yüzbinlerce turistin bunun bir kanıtı olduğunu belirterek, "Ancak bunun da ötesinde, Yunanistan ve Türkiye'nin 2023'te karşı karşıya kaldığı trajik kayıplar vesilesiyle bir kez daha görüldü ki her iki halk da her zaman birbiri için insani ilgi ve alakasını koruyor. Bu insaniyet belki de iki halkı birleştiren en önemli ortak özellik." diye konuştu.