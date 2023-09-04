Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Liderlerimizin New York'ta gerçekleştireceği buluşma için zemin hazırlıyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.
Türkiye ziyaretinden önce soruları yanıtlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi çerçevesinde olumlu bir atmosferde bir araya geldiklerini, iki liderin burada Türkiye ve Yunanistan'ı tekrar uzlaşı yoluna sokmaya karar verdiklerini söyledi.
"(Pozitif) Gündemin gerçekleşmesi her iki tarafa da önemli ekonomik faydalar sağlayacaktır"
Yunan bakan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif gündemin, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin yeniden canlanması çerçevesini hedeflediğini belirterek, ulaşım, denizcilik, teknoloji, çevre koruması ve doğal afetlerle mücadele, "Enterprise Greece" ve "Invest in Türkiye" arasındaki işbirliğinin resmileşmesi somut örneğindeki gibi iş dünyasında işbirliği alanlarını da kapsayacak şekilde genişlediğini söyledi.
Yerapetritis, sözlerini şöyle sürdürdü:
İki yeni bakan arasında samimi ilişki
Yerapetritis, Fidan ile karşılıklı anlayış ve samimiyet temelinde çok iyi kişisel ilişki kurduklarını, doğrudan ve yapıcı işbirliği yapmalarına imkan tanıyan şekilde düzenli iletişim içinde olduklarını ifade etti.
Yüksek düzeydeki direkt iletişim kanalının, krizlerin hızlı şekilde bertaraf edilmesini sağladığını vurgulayan Yerapetritis, bunun iki ülke yetkilileri arasında tüm düzeylerdeki görüşmeler için sağlam temellere de imkan tanıdığını ifade etti.
Liderler görüşmesi
Ortak fayda sağlayacak hedefler
Türkiye ve Yunanistan'ın turizm ve ulaşım gibi alanlarda ortak fayda sağlayacak hedefler ortaya koyabileceğini kaydeden Yerapetritis, bu tür alanlarda işbirliğinin iki komşu ülkeye sağlayacağı faydanın çok büyük olacağını ve ekonomiyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.
Yerapetritis, "Zaten bu nedenle turizm ve ulaşım pozitif gündemde başı çekiyor." diye konuştu.
Sorunların çözümünde yeni bakış açısı
Yunan Bakan, iki ülke arasında süregelen sorunlar için ise şöyle konuştu:
Halklar arası etkileşim
Yunanistan'ın da iki halk arasındaki etkileşimin artmasını arzuladığını belirten Yerapetritis, iki halkın mensuplarının günlük yaşamda hiçbir zorluk olmaksızın birlikte var olabileceğini vurguladı.
Yerapetritis, her iki ülkeyi de karşı taraftan her yıl ziyaret eden yüzbinlerce turistin bunun bir kanıtı olduğunu belirterek, "Ancak bunun da ötesinde, Yunanistan ve Türkiye'nin 2023'te karşı karşıya kaldığı trajik kayıplar vesilesiyle bir kez daha görüldü ki her iki halk da her zaman birbiri için insani ilgi ve alakasını koruyor. Bu insaniyet belki de iki halkı birleştiren en önemli ortak özellik." diye konuştu.