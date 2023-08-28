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Yeni sayfanın ilk adımı: Yunan Bakan’dan Türkiye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 12 Temmuz’da, Litvanya’nın Vilnius şehrinde gerçekleşen NATO zirvesi sırasındaki görüşmelerinde, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını kararlaştırmalarından sonra ilk adım, 5 Eylül’de Ankara’da atılacak. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis 5 Eylül’de Ankara’yı ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

09:01 . 28/08/2023 Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis.

İki bakan ikili ve bölgesel meseleleri ele alacak ve Erdoğan ile Miçotakis’in, eylül ayının ikinci yarısında, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları sırasında gerçekleştirmeleri beklenen yeni görüşmenin hazırlıklarını yapacak.


New York’taki liderler görüşmesi “yeni sayfanın” ikinci adımını teşkil edecek. Üçüncü adım ise yıl sonuna kadar Selanik’te düzenlenecek, Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında atılacak.


‘İyi ilişki kurduk’


Yerapetritis, 8 Ağustos’ta Yunan devlet televizyonu ERT’ye, “Özellikle sayın Fidan ile çok iyi düzeyde kişisel bir ilişki kurduk. Bu ilişki sayesinde de bazı meseleleri, sert söylemlere veya gerginliklere yol açmadan hallettik. Türkiye ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kolay bir iş değil. Hedefimiz, Türk-Yunan ilişkilerinde, son aylarda yaşanan sakin dönemin uzun ömürlü olmasıdır” demişti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Hakan Fidan
#Yorgo Yerapetritis
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