Yeni sayfanın ilk adımı: Yunan Bakan’dan Türkiye ziyareti

İki bakan ikili ve bölgesel meseleleri ele alacak ve Erdoğan ile Miçotakis’in, eylül ayının ikinci yarısında, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları sırasında gerçekleştirmeleri beklenen yeni görüşmenin hazırlıklarını yapacak.

Yerapetritis, 8 Ağustos’ta Yunan devlet televizyonu ERT’ye, “Özellikle sayın Fidan ile çok iyi düzeyde kişisel bir ilişki kurduk. Bu ilişki sayesinde de bazı meseleleri, sert söylemlere veya gerginliklere yol açmadan hallettik. Türkiye ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kolay bir iş değil. Hedefimiz, Türk-Yunan ilişkilerinde, son aylarda yaşanan sakin dönemin uzun ömürlü olmasıdır” demişti.