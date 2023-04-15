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Zafer Partisi'nde Balıkesir birinci sıradan aday gösterilen Suat Aydın istifa etti: Bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım

Zafer Partisi'nde Balıkesir birinci sıradan aday gösterilen Suat Aydın istifa ettiğini açıkladı. Aydın, yaptığı açıklamada "Zafer Partisi ile çıktığım, ailemi, evladımı, işimi ihmal edip, vatan için çıkılan bu doğru ve haklı yolu yoldan çıkıp rantiye, şantiye hesapları yapanlar ile Hürrem Sultanlarla, Pargalı İbrahimlerle dolan Zafer Partisi’nden istifa ediyorum ve milletvekilliği adaylığımdan vazgeçiyorum. Ben onurumla yaşamayı, bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım." ifadelerini kullandı.

10:01 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Zafer Partisi'nin Balıkesir 1'inci sıra milletvekili adayı Suat Aydın istifa ettiğini duyurdu.

Zafer Partisi'nin Balıkesir 1'inci sıra milletvekili adayı Suat Aydın istifa ettiğini duyurdu.

Siyasi partilerin millevekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesinin ardından istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Sığınmacılara yönelik yaptığı ırkçı açıklamalarla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nde adaylık krizi yaşandı.

Balıkesir’de birinci sıra milletvekili adayı gösterilen Suat Aydın adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"Bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım"

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi ile çıktığım, ailemi, evladımı, işimi ihmal edip, vatan için çıkılan bu doğru ve haklı yolu yoldan çıkıp rantiye, şantiye hesapları yapanlar ile Hürrem Sultanlarla, Pargalı İbrahimlerle dolan Zafer Partisi’nden istifa ediyorum ve milletvekilliği adaylığımdan vazgeçiyorum.
Ben onurumla yaşamayı, bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım. Bizim derdimiz ülkemizden doğru söyleyip, arkada yanlış işler yapanlar ile yol yürümeyi kendime ar sayarım. ‘Kula minnet eylemem rızkı veren Allah’tır’ sözünü dilden değil kalpten söylerim.”



#Zafer Partisi
#Suat Aydın
#Ümit Özdağ
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