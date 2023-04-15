Zafer Partisi'nde Balıkesir birinci sıradan aday gösterilen Suat Aydın istifa etti: Bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım

Zafer Partisi'nin Balıkesir 1'inci sıra milletvekili adayı Suat Aydın istifa ettiğini duyurdu.
Siyasi partilerin millevekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesinin ardından istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Sığınmacılara yönelik yaptığı ırkçı açıklamalarla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nde adaylık krizi yaşandı.
Balıkesir’de birinci sıra milletvekili adayı gösterilen Suat Aydın adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.
"Bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım"
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: