Zafer Partisi'nde Balıkesir birinci sıradan aday gösterilen Suat Aydın istifa etti: Bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım

Ben onurumla yaşamayı, bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım. Bizim derdimiz ülkemizden doğru söyleyip, arkada yanlış işler yapanlar ile yol yürümeyi kendime ar sayarım. ‘Kula minnet eylemem rızkı veren Allah’tır’ sözünü dilden değil kalpten söylerim.”