Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi: Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün Aydın’da bir cemevini ziyaret ettiği sırada "Cemevlerine ibadethane statüsü vermeyeceğiz. Olursa tarikatlar da aynı şeyi isteyecek" demişti.

Özdağ'ın gündem olan bu açıklaması, partide istifa getirdi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, bu sözlere sosyal medya hesabından tepki göstererek, istifa ettiğini duyurdu.

"GÖREVLERİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Türk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bize bin yıldır Türkmen derler. Biz kanunla Türk olmadık. Türküm, Türkçüyüm. Hünkar Hacı Bektaşı Velinin yolunda Kızıl Elmanın neferiyim. Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Zafer Partisindeki görevlerimden istifa ediyorum."

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