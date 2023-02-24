Adem Taşkaya ile Ümit Özdağ.
Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda zehir zemberek sözler sarf eden Taşkaya, detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti.
'Muhtar bile olmayacak kişilerle aynı havayı solumam'
'Muhtar bile olmayacak kişilerle aynı havayı solumam'
Taşkaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulu'ndan istifa etmiş olduğum gibi, partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisi'nden istifa ediyorum."
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3 gün önce
Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Adem Taşkaya istifa etti: Muhtar bile olmayacak kişilerle aynı havayı solumam
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