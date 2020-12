Zeytin ağacındaki not ve para şok etti: Ailem korona oldu, hakkınızı helal edin Bursa’nın İznik ilçesinde bir zeytin ağacında asılı bulunan not herkesi hayrete düşürdü. Ağaca asılan bir poşetin içinde 150 TL ve bir not bulundu. Notun üzerinde, “Yapraklarınızı almak zorunda kaldım. Ailem koronaya yakalandı. Hakkınızı helal edin” yazıyordu. Son dönemlerde uzmanlar zeytin yaprağının çayı yapıldığı takdirde koronaya iyi geldiğini açıklamışlardı.

Haber Merkezi 19 Aralık 2020, 12:02 Son Güncelleme: 19 Aralık 2020, 12:36 İHA