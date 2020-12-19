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Zeytin ağacındaki not ve para şok etti: Ailem korona oldu, hakkınızı helal edin

Bursa’nın İznik ilçesinde bir zeytin ağacında asılı bulunan not herkesi hayrete düşürdü. Ağaca asılan bir poşetin içinde 150 TL ve bir not bulundu. Notun üzerinde, “Yapraklarınızı almak zorunda kaldım. Ailem koronaya yakalandı. Hakkınızı helal edin” yazıyordu. Son dönemlerde uzmanlar zeytin yaprağının çayı yapıldığı takdirde koronaya iyi geldiğini açıklamışlardı.

Haber Merkezi İHA
Tarlasındaki ağaca asılı olan notu gören Veysel Çil, çok duygulandığını söyledi.
Tarlasındaki ağaca asılı olan notu gören Veysel Çil, çok duygulandığını söyledi.

Son zamanlarda uzmanlar zeytin yaprağının çayı yapıldığı takdirde koronaya iyi geldiğini açıklamışlardı. Geçimini yüzde 90 zeytin ile sağlayan İznik’te zeytin yaprağına ilgi büyümeye başladı. İznik Boyalıca yolu üzerinde bir zeytin bahçesinde ağacın dalına içinde not ve para bırakılan poşet asıldı. Tarlasına giden Veysel Çil, gördüğü poşet karşısında şok oldu.

  • Poşeti açan ve içinden not ile birlikte 150 TL’yi gören Çil, şaşkınlığını gizleyemedi. Notun üzerinde “Yapraklarınızı almak zorunda kaldım. Ailem koronaya yakalandı. Hakkınızı helal edin” yazısını gören Çil duygulandı.

"Hakkım helal olsun"


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çil, “Hakkım sonuna kadar helal olsun. Para bile bırakmasına gerek yoktu. Derdine deva olur inşallah. Herkes isteyen gelsin isterse ağacımızı söksün götürsün hiç önemli değil” dedi.

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