Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
6 terörist etkisiz hale getirildi
Ayrıca açıklamada, "Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir." denildi.
1 / Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. #MSB #TSK
1 / Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. #MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2020