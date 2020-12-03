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POLİTİKA

Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

6 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca açıklamada, "Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir." denildi.

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Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.'

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