Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

6 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca açıklamada, "Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir." denildi.

1 / Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. #MSB #TSK REKLAM December 3, 2020

OYNAT 00:28 Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 6 terörist böyle etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.' BiP'te paylaş

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GÜNDEM Sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü